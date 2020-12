Le président turc a renouvelé ses attaques au vitriol contre le président français Emmanuel Macron, affirmant qu’il espérait que la France se débarrassera bientôt de lui.

S’exprimant après la prière du vendredi à Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a qualifié Macron de « problème » pour la France, qui, selon lui, traversait une période dangereuse sous sa direction.

« Mon souhait est que la France se débarrasse le plus rapidement possible du problème de Macron », a déclaré Erdogan. Sinon, a affirmé Erdogan, la France ne serait pas en mesure de vaincre le mouvement de protestation des Gilets jaunes contre l’injustice sociale dans le pays.

Erdogan a également déclaré que la France avait perdu sa crédibilité en tant qu’intermédiaire du groupe de Minsk, qui a été créé dans les années 1990 pour encourager une résolution pacifique du conflit au Haut-Karabakh. La France a pris le parti de l’Arménie dans ce conflit et la Turquie de l’Azerbaïdjan.

Les commentaires d’Erdogan s’inscrivent dans la rhétorique dure des deux dirigeants. Les relations ont été tendues sur une multitude de questions, y compris ce qu’Erdogan qualifie d’islamopohobie française, les conflits énergétiques en Méditerranée orientale et en Libye.

En octobre, Erdogan a déclaré que Macron avait besoin d’un examen de la tête pour avoir défendu les caricatures du prophète Mahomet.

À l’époque, les autorités françaises avaient dénoncé la «propagande» turque contre la France et Paris avait rappelé son ambassadeur en Turquie pour consultations.

La présidence française a répondu aux commentaires d’Erdogan en octobre avec un langage inhabituellement fort: « L’excès et la grossièreté ne sont pas une méthode » et « nous n’acceptons pas les insultes », et a appelé à des changements dans la politique « dangereuse » d’Erdogan.