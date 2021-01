Le président Erdogan a déclaré qu’il espérait que l’administration Biden agirait pour résoudre les tensions entre Ankara et Washington au sujet de l’achat d’un système de missiles russe. Les États-Unis ont interrompu la livraison de F-35 à la Turquie en réponse à l’accord.

«Nous ne savons pas ce que l’administration Biden dira à ce stade [about the S-400s], « Erdogan a déclaré vendredi, tout en réitérant le désir d’Ankara d’acheter plus d’unités du système de défense aérienne développé par la Russie.

«Mon espoir est qu’après avoir discuté avec [Joe] Biden à mesure qu’il prendra ses fonctions, nous prendrons des mesures beaucoup plus positives et les remettrons sur les rails.

Erdogan a également réitéré ses espoirs que le nouveau président américain puisse restaurer la Turquie dans le programme de chasseurs F-35: «Bien que nous ayons payé des frais importants sur les F-35, les F-35 ne nous ont toujours pas été donnés. C’est un grave tort que les États-Unis ont commis contre nous en tant qu’allié de l’OTAN.

L’achat par Ankara des S-400 est devenu une pomme de discorde majeure pour son allié de l’OTAN. En 2019, l’administration Trump a lancé à la Turquie son programme d’avions de combat F-35, invoquant des problèmes de sécurité. Washington a déclaré: «Le F-35 ne peut pas coexister avec une plate-forme de collecte de renseignements russe qui sera utilisée pour en savoir plus sur ses capacités avancées.»

Aussi sur rt.com Le retour au programme S-400 est « très problématique », déclare le ministre turc de la Défense, exhortant les États-Unis à envisager le dialogue

Erdogan a précédemment décrit la décision de retirer Ankara du programme F-35 de Washington comme « vol », et la Turquie a rejeté les préoccupations citées par les États-Unis comme étant déraisonnables.

Le dirigeant turc a précédemment déclaré qu’Ankara avait déjà payé 1,4 milliard de dollars, mais que seuls quatre jets avaient été remis. Individuellement, ils coûtent entre 80 et 110 millions de dollars.

Bien que les États-Unis aient retenu la livraison de la majeure partie de la commande, le Pentagone a confirmé l’été dernier qu’un certain nombre de composants F-35 continueraient d’être construits en Turquie au cours des deux prochaines années.

En décembre, Washington a imposé des sanctions à l’industrie de défense turque et a appelé Ankara à «Résolvez immédiatement le problème du S-400.»

Aussi sur rt.com L’adhésion de la Turquie à l’UE peut résoudre les incertitudes liées au Brexit, déclare Erdogan, promettant de meilleures relations avec ses voisins européens en 2021

Jeudi, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a réaffirmé le désir de la Turquie d’acheter plus de S-400, mais a exhorté les États-Unis à ne pas menacer de sanctions supplémentaires à propos de l’accord.

«C’est une situation très problématique de revenir du point où nous sommes arrivés. Nous invitons [Washington] se distancier des propos menaçants tels que les sanctions, » Akar a déclaré aux journalistes à Ankara.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!