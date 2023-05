Erdogan envisage une troisième décennie de règne dans un second tour historique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en position de force pour le second tour des élections.

Il est passé très près de gagner au premier tour.

Son adversaire le plus proche est le leader laïc Kemal Kilicdaroglu.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan entre dimanche dans la dernière semaine avant un second tour historique en tant que grand favori pour prolonger deux décennies de son régime d’origine islamique jusqu’en 2028.

Le dirigeant laïc Kemal Kilicdaroglu a réalisé la meilleure performance de l’opposition de l’ère dominante d’Erdogan lors des élections parlementaires et présidentielles du 14 mai.

Le bureaucrate à la retraite d’origine kurde alévie a brisé les barrières ethniques et la mainmise d’Erdogan sur les médias et les institutions de l’État pour remporter près de 45 % des voix.

Mais Erdogan était encore à une fraction de point du seuil de 50% nécessaire pour gagner au premier tour.

Le dirigeant de 69 ans l’a fait malgré la pire crise économique de la Turquie depuis les années 1990 et des sondages d’opinion montrant qu’il se dirigeait vers sa première défaite aux élections nationales.

Kilicdaroglu devra maintenant rallier ses troupes dégonflées et déjouer les pronostics une fois de plus pour reprendre le pouvoir au parti laïc qui a gouverné la Turquie pendant la majeure partie du XXe siècle.

Le président turc Tayyip Erdogan s’adresse à ses partisans au siège du parti AK après la fermeture des bureaux de vote lors des élections présidentielles et parlementaires turques à Ankara. AFP PHOTO : Adem Altan, AFP

Le cabinet de conseil Eurasia Group a estimé à 80% les chances de victoire d’Erdogan dimanche prochain.

« Ce sera une lutte difficile pour Kilicdaroglu au deuxième tour », a reconnu Hamish Kinnear de la société de conseil Verisk Maplecroft.

Erdogan a surfé sur une vague nationaliste qui a vu les petits partis de droite recueillir près de 25% du vote parlementaire parallèle.

Kilicdaroglu courtise ces électeurs au second tour présidentiel.

L’homme de 74 ans a réorganisé son équipe de campagne et déchiré son ancien livre de jeu pour la semaine la plus fatidique de sa carrière politique.

Il a remplacé les clips bavards qu’il avait l’habitude d’enregistrer depuis sa cuisine par des discours percutants et s’engage à débarrasser immédiatement la Turquie de millions de migrants.

« Dès que j’arriverai au pouvoir, je renverrai tous les réfugiés chez eux », a-t-il déclaré dans son premier discours post-électoral.

Il a chassé l’approbation d’un ultra-nationaliste peu connu, dont la part de vote minuscule a poussé la Turquie dans son premier second tour présidentiel.

Et il a riposté aux affirmations d’Erdogan selon lesquelles il s’associait à des « terroristes » – un mot de code pour les groupes kurdes luttant pour une plus grande autonomie dans le sud-est de la Turquie.

Kilicdaroglu a dit :

Nous avons des millions de patriotes à atteindre.

Mais le brusque virage à droite de Kilicdaroglu pourrait s’avérer coûteux avec les électeurs des régions kurdes qui l’ont massivement soutenu au premier tour.

Les Kurdes ont embrassé Erdogan au cours de sa première décennie au pouvoir parce qu’il s’est efforcé de lever bon nombre de leurs restrictions sociales.

Ils se sont retournés contre lui lorsqu’Erdogan a formé sa propre alliance avec les forces nationalistes turques et a commencé à déclencher des purges après avoir survécu à une tentative de coup d’État ratée en 2016.

Le ton nouveau et plus ouvertement nationaliste de Kilicdaroglu fait écho à une époque laïque au cours de laquelle les Kurdes – qui représentent près d’un cinquième de la population turque – ont été privés de leurs droits fondamentaux.

Les batailles politiques s’accompagnent de turbulences sur les marchés qui se sont installées une fois qu’il est devenu évident qu’Erdogan était sur la bonne voie pour garder son emprise sur le pouvoir.

Les dernières années de la Turquie ont été bouleversées par des bouleversements économiques qui ont effacé bon nombre des gains du premier règne plus prospère d’Erdogan.

La plupart des problèmes découlent de la lutte acharnée d’Erdogan contre les taux d’intérêt – une approche que certains analystes associent à son adhésion aux règles islamiques contre l’usure.

« J’ai une thèse selon laquelle les taux d’intérêt et l’inflation sont positivement corrélés », a-t-il déclaré à CNN cette semaine.

« Plus les taux d’intérêt sont bas, plus l’inflation sera faible. »

La confiance des marchés dans une économie plus conventionnelle a exercé une pression massive sur la lire.

Les données du gouvernement ont montré que les réserves de devises étrangères de la Turquie – complétées par l’aide des alliés arabes – ont chuté de 9 milliards de dollars et ont atteint leur plus bas niveau en 21 ans au cours de la semaine précédant le vote du premier tour.

Les analystes pensent que la majeure partie de l’argent a été dépensée pour soutenir la lire contre des chutes brutales et politiquement sensibles.

Capital Economic a mis en garde :

Il existe désormais un risque très réel qu’une victoire d’Erdogan puisse entraîner une instabilité macroéconomique en Turquie, y compris la menace d’une grave crise monétaire.

Mais Erdogan respire la confiance depuis le premier tour.

Il a ridiculisé les ouvertures nationalistes de son rival et est resté fidèle à certaines de ses politiques les plus controversées, notamment une relation de plus en plus forte avec le président russe Vladimir Poutine.

Le virage d’Erdogan vers la Russie a permis d’obtenir des milliards de dollars d’allégement sur l’énorme facture énergétique de la Turquie.

« La Russie et la Turquie ont besoin l’une de l’autre dans tous les domaines possibles », a déclaré Erdogan à CNN.

Il a également fait valoir que sa position plus « équilibrée » envers Poutine l’avait aidé à négocier un accord soutenu par l’ONU avec la Russie en vertu duquel l’Ukraine était autorisée à reprendre ses exportations de céréales.

« Cela a été possible grâce à notre relation spéciale avec le président Poutine », a déclaré Erdogan.

Il s’est également moqué des propos tenus en 2019 par le président américain Joe Biden – rappelé par les alliés d’Erdogan tout au long de la campagne – qualifiant Erdogan d' »autocrate ».

« Est-ce qu’un dictateur entrerait jamais dans un second tour? » a demandé Erdogan.