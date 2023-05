Erdogan en tête après des campagnes acrimonieuses

Des gens passent devant une affiche de campagne électorale du président turc Recep Tayyip Erdogan le 25 mai 2023 à Istanbul, en Turquie. Le pays organise son premier second tour de scrutin présidentiel après qu’aucun candidat n’ait obtenu plus de 50% des voix lors des élections du 14 mai.

Des millions de Turcs votent dimanche pour la deuxième fois en deux semaines pour décider du résultat de ce qui a été la course présidentielle la plus serrée de l’histoire de la Turquie.

Le puissant président sortant Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, a affronté le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu dans ce que beaucoup ont décrit comme le combat le plus sérieux de la vie politique d’Erdogan et un coup fatal potentiel à ses 20 ans de règne. Mais le premier tour de scrutin – qui a vu un taux de participation énorme de 86,2 % – s’est avéré décevant pour l’opposition, Kilicdaroglu, 74 ans, accusant un retard d’environ 5 points de pourcentage.

Pourtant, aucun candidat n’a dépassé le seuil de 50% requis pour gagner; et avec Erdogan à 49,5% et Kilicdaroglu à 44,7%, un second tour a été fixé à deux semaines après le premier vote du 14 mai. Le vainqueur présidera un pays divisé en pleine mutation, une crise du coût de la vie, des problèmes de sécurité complexes , et – en tant que deuxième armée de l’OTAN et médiateur clé entre l’Ukraine et la Russie – un rôle de plus en plus crucial dans la géopolitique mondiale.

Les analystes du pays sont presque certains d’une victoire d’Erdogan.

« Nous nous attendons à ce que le président turc Erdogan prolonge son règne dans sa troisième décennie lors du second tour des élections du 28 mai, nos prévisions fondées sur le jugement lui attribuant 87% de chances de victoire », a déclaré Hamish Kinnear, analyste principal MENA au sein d’une société de renseignement sur les risques. Verisk Maplecroft, a écrit dans une note de recherche.

En l’espace de deux courtes semaines, certains des messages de campagne des candidats ont radicalement changé, et les deux candidats ont doublé leurs accusations malveillantes, leur nationalisme pur et dur et leurs boucs émissaires.