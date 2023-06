Erdogan dit qu’il n’y a pas de changement dans la position de la Turquie sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN

ANKARA, Turquie (AP) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l’OTAN ne devrait pas parier sur l’approbation par son pays de la demande de la Suède de rejoindre l’alliance militaire occidentale avant un sommet en juillet, car la nation nordique n’a pas pleinement répondu à ses préoccupations en matière de sécurité.

La Suède et la Finlande ont demandé leur adhésion ensemble après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière. La Finlande est devenue le 31e membre de l’OTAN en avril après que le parlement turc a ratifié sa demande, mais la Turquie a retardé l’approbation de la candidature de la Suède.

L’OTAN veut intégrer la Suède au moment où les dirigeants des pays membres se réuniront pour un sommet dans la capitale lituanienne les 11 et 12 juillet. S’adressant aux journalistes à son retour d’une visite d’Etat en Azerbaïdjan mardi, Erdogan a déclaré que l’attitude de la Turquie à l’égard de l’adhésion n’était pas « positive ».

L’agence publique turque Anadolu et d’autres médias ont rapporté les commentaires d’Erdogan alors que de hauts responsables de l’OTAN, de la Suède, de la Finlande et de la Turquie se rencontraient mercredi à Ankara. Les responsables devaient discuter de ce que la Finlande et la Suède ont fait pour répondre aux préoccupations de la Turquie concernant les organisations terroristes présumées.

Erdogan a déclaré que la délégation turque à la réunion « donnera ce message : ‘C’est l’opinion de notre président, ne vous attendez pas à quelque chose de différent à Vilnius' », la capitale lituanienne.

Le gouvernement turc accuse la Suède d’être trop indulgente envers les groupes qui, selon Ankara, constituent une menace pour la sécurité, notamment les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État en 2016.

Une série de manifestations distinctes à Stockholm, dont une manifestation d’un militant anti-islam qui a brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie, a également provoqué la colère des responsables turcs.

S’exprimant au parlement suédois, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié la réunion d’Ankara de « très importante ». Kristersson a réitéré que son gouvernement avait fait ce qu’il avait promis dans un accord l’année dernière qui visait à garantir la ratification par la Turquie de l’adhésion du pays à l’OTAN.

Cependant, Erdogan est resté insatisfait. Il a déclaré avoir déclaré la semaine dernière au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, « Si vous vous attendez à ce que nous répondions aux attentes de la Suède, tout d’abord, la Suède doit détruire ce que cette organisation terroriste a fait. » Il faisait référence au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, un groupe qui a mené une insurrection séparatiste en Turquie.

Erdogan a déclaré que des rassemblements pro-kurdes et anti-OTAN avaient également eu lieu à Stockholm alors qu’il s’entretenait avec Stoltenberg à Istanbul.

L’OTAN exige l’approbation unanime de tous les membres existants pour s’étendre, et la Turquie et la Hongrie sont les seuls pays qui n’ont pas encore ratifié la demande d’adhésion de la Suède. Erdogan a déclaré qu’il prévoyait d’assister au sommet de juillet en Lituanie à moins que des circonstances « extraordinaires » ne surviennent.

Mardi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré après avoir rencontré Stoltenberg qu’il était « temps d’accueillir la Suède » dans l’alliance, arguant que Stockholm avait « un processus important et je pense très approprié sur son adhésion pour répondre aux préoccupations appropriées d’autres alliés ». .”

Stoltenberg a déclaré: « Nous attendons tous avec impatience d’accueillir la Suède en tant que membre de l’alliance dès que possible. »

La Suède a modifié sa constitution et renforcé ses lois antiterroristes depuis qu’elle a demandé à rejoindre l’OTAN il y a un peu plus d’un an. Cette semaine, le gouvernement suédois a également décidé d’extrader un citoyen turc résidant en Suède qui a été condamné pour des infractions liées à la drogue en Turquie en 2013.

Il n’était pas immédiatement clair si l’homme, qui n’a pas été identifié publiquement, faisait partie des principales personnes pour lesquelles la Turquie a demandé l’extradition.

La Suède et la Finlande ont demandé à devenir membres de l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, abandonnant des décennies de non-alignement.

The Associated Press