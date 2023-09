Erdogan dit qu’il fait autant confiance à la Russie qu’à l’Occident

ISTANBUL (AP) — Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il faisait autant confiance à la Russie qu’à l’Occident.

Expliquant sa récente rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, Erdogan a déclaré qu’il n’avait pas réussi à le faire reprendre l’accord sur les céréales de la mer Noire le Kremlin s’en est retiré en juillet mais a obtenu que la Russie s’engage à fournir 1 million de tonnes de céréales à l’Afrique.

« Je n’ai aucune raison de ne pas leur faire confiance », a déclaré Erdogan lors d’un entretien lundi soir avec la chaîne de télévision américaine PBS à New York, où il participe à l’Assemblée générale de l’ONU.

« Dans la mesure où l’Occident est fiable, la Russie l’est tout autant. Cela fait 50 ans que nous attendons aux portes de l’UE et, en ce moment, je fais autant confiance à la Russie qu’à l’Occident.»

Ankara a maintenu des liens étroits avec la Russie et l’Ukraine pendant la guerre de 19 mois. En juillet de l’année dernière, la Turquie et l’ONU ont conclu un accord pour permettre aux céréales ukrainiennes d’être expédiées en toute sécurité depuis ses ports de la mer Noire, contribuant ainsi à atténuer une crise alimentaire mondiale.

Moscou s’est retiré de l’accord il y a deux mois, affirmant qu’un accord parallèle autorisant ses exportations de produits alimentaires et d’engrais n’avait pas été honoré.

Erdogan se rend à New York quatre mois après avoir remporté les élections qui ont prolongé de cinq ans son règne de 20 ans. Son nouveau mandat a vu des signes d’amélioration dans les relations souvent tendues entre Ankara et l’Occident.

S’exprimant lors d’un événement lundi, le dirigeant turc a semblé faire marche arrière commentaires qu’il a faits juste avant son départ pour New York, dans lequel il a suggéré que la Turquie pourrait mettre fin à sa candidature à l’Union européenne, vieille de 24 ans.

« Nous constatons qu’une fenêtre d’opportunité s’est ouverte pour la revitalisation des relations entre la Turquie et l’Union européenne dans une période critique », a déclaré Erdogan, selon un texte de la réunion publié par son bureau.

« Nous continuons de souligner l’importance de revitaliser le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE. »

Erdogan a également indiqué une amélioration des liens avec Washington, qui se sont récemment concentrés sur Ankara approuve l’adhésion de la Suède à l’OTAN demande et un éventuel accord pour fournir à la Turquie des avions de combat F-16.

« Nous sommes satisfaits du développement de notre coopération avec les États-Unis », a déclaré Erdogan. « Nous avons résolu la plupart des impasses lors des négociations avec M. Biden et nous avons décidé de poursuivre les négociations conformément à l’agenda positif. »

La Turquie et la Hongrie sont les seuls membres de l’OTAN à ne pas avoir approuvé la candidature de la Suède à l’alliance de défense, formulée par Stockholm après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La question devrait être débattue par le parlement turc à sa sortie de vacances le mois prochain.

Certains membres du Congrès américain ont indiqué que la fourniture de F-16 pour moderniser la flotte de chasse turque dépend de l’acceptation par Ankara de l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Mais Erdogan a réitéré que « ces deux sujets ne devraient pas être liés », même s’il a déclaré que la décision sur la Suède appartenait au Parlement turc, où son parti et ses alliés détiennent la majorité.

« Si le parlement ne prend pas de décision positive concernant cette candidature, alors il n’y a rien à faire », a-t-il déclaré à PBS.

Erdogan a également tracé une ligne de démarcation entre la candidature de la Suède à l’OTAN et l’adhésion de la Turquie à l’UE. En juillet, il a cependant appelé les États membres de l’UE à « ouvrir la voie à la Turquie » en échange de l’ouverture de la voie de la Suède vers l’OTAN.

Il a déclaré lundi à PBS que « la position de la Suède et notre position actuelle dans les négociations d’adhésion à l’UE sont deux choses distinctes ».

A propos de la guerre en Ukraine et de ses contacts avec Poutine, Erdogan a déclaré qu’il était « tout à fait évident que cette guerre va durer longtemps » mais que le dirigeant russe était « du côté de mettre fin à cette guerre le plus tôt possible ».

« C’est ce qu’il a dit. Et je crois ses remarques », a déclaré Erdogan.