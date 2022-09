Erdogan dit que la Turquie continuera de baisser ses taux d’intérêt, se moque de la livre sterling

Le président turc Tayyip Erdogan s’adresse aux membres de son parti AK (AKP) au pouvoir lors d’une réunion au Parlement à Ankara, Turquie, le 18 mai 2022. Murat Cetinmuhurdar/Bureau de presse présidentiel/Document via REUTERS CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS. AUCUNE REVENTE. PAS D’ARCHIVES. CRÉDIT OBLIGATOIRE

“La Turquie a une inflation de 80% et je suppose que la devise la moins performante de la dernière décennie … À quel point le Royaume-Uni est tombé.”

La livre turque, quant à elle, a atteint un plus bas record de 18,549 contre le dollar jeudi. La monnaie a perdu environ 28 % de sa valeur par rapport au dollar cette année et 80 % au cours des 5 dernières années, les marchés ayant évité la politique monétaire peu orthodoxe d’Erdogan consistant à réduire les taux d’intérêt malgré une inflation élevée.

Cela a suscité des réactions alarmées de la part des économistes américains, des décideurs politiques et du Fonds monétaire international, certains affirmant que le Royaume-Uni se comporte comme un marché émergent.

La devise britannique a récemment atteint un creux historique par rapport au dollar américain à près de 1,03 dollar, alors que le nouveau gouvernement conservateur dirigé par la première ministre Liz Truss a présenté un plan économique – fortement basé sur les emprunts et les réductions d’impôts malgré la montée de l’inflation – qui a fait vaciller les marchés.

La Turquie continuera de réduire ses taux d’intérêt, a déclaré son président Recep Tayyip Erdogan, malgré la flambée de l’inflation à plus de 80%.

Des gens parcourent des bijoux en or dans la vitrine d’un magasin d’or du Grand Bazar d’Istanbul le 05 mai 2022 à Istanbul, en Turquie. Les prix de l’or ont augmenté lundi alors que le dollar oscillait près des plus bas récents, les investisseurs se concentrant sur une lecture clé de l’inflation américaine car elle pourrait influencer l’ampleur de la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Erdogan a doublé son plan monétaire controversé jeudi, affirmant qu’il avait dit aux décideurs de la banque centrale de continuer à baisser les taux lors de sa prochaine réunion en octobre.

“Ma plus grande bataille est contre l’intérêt. Mon plus grand ennemi est l’intérêt. Nous avons baissé le taux d’intérêt à 12 %. Est-ce suffisant ? Ce n’est pas suffisant. Cela doit encore baisser”, a déclaré Erdogan lors d’un événement, selon un communiqué de Reuters. Traduction.

“Nous avons discuté, discutons de cela avec notre banque centrale. J’ai suggéré que cela soit approfondi lors des prochaines réunions du comité de politique monétaire”, a-t-il ajouté. La banque centrale de Turquie a choqué les marchés avec deux baisses consécutives de 100 points de base au cours des deux derniers mois, alors que de nombreuses autres grandes économies cherchent à resserrer leur politique.

La lire devrait quant à elle encore baisser, la Turquie privilégiant la croissance à la lutte contre l’inflation, qui est à son plus haut niveau en 24 ans. En plus de la montée en flèche du coût de la vie que cela a entraîné pour la population turque de 84 millions d’habitants, le pays brûle ses réserves de change et a un déficit courant croissant.

Alors que la Réserve fédérale américaine augmente son taux d’intérêt et que le dollar se renforce, les nombreuses dettes de la Turquie libellées en dollars et l’énergie qu’elle importe en dollars ne feront que devenir plus pénibles à payer.

“Avec le resserrement des conditions de financement extérieur, les risques restent fermement orientés vers des chutes brutales et désordonnées de la livre”, a écrit Liam Peach, économiste senior des marchés émergents, dans une note après la dernière baisse des taux de la Turquie le 22 septembre.

“Le contexte macroéconomique en Turquie reste médiocre. Les taux d’intérêt réels sont profondément négatifs, le déficit du compte courant se creuse et les dettes extérieures à court terme restent importantes”, a-t-il écrit. “Il ne faudra peut-être pas un resserrement significatif des conditions financières mondiales pour que le sentiment de risque des investisseurs vis-à-vis de la Turquie se dégrade et accentue la pression à la baisse sur la livre.”