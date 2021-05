Lors d’un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, Erdogan aurait déclaré que la Turquie «Avait répondu de la manière la plus énergique aux attaques qu’Israël a menées imprudemment contre Al-Qods, Gaza, la mosquée Al-Aqsa et les Palestiniens», et que maintenant il était temps pour la communauté internationale de donner également à Israël « Une leçon forte et dissuasive. »

Erdogan a ajouté que «Il était important que le Conseil de sécurité des Nations Unies intervienne dans cette affaire avant que la crise ne s’aggrave encore», selon la direction de la communication de la présidence turque, et « Que le conseil devrait transmettre des messages déterminés et clairs à Israël pour mettre fin à ses attaques. »

Le président turc a également proposé «Envoyer une force de protection internationale» à «Protéger les civils palestiniens» des attaques israéliennes.

Erdogan a condamné les actions d’Israël la semaine dernière, après que la police israélienne ait attaqué des fidèles dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il a appelé la violence un «Attaque contre tous les musulmans» et accusé Israël d’être « Dépourvu d’éthique. »

À la suite de l’attaque de la mosquée et de la menace d’expulsions forcées de Palestiniens de leurs maisons à Sheikh Jarrah, les tensions entre Israël et la Palestine se sont intensifiées, entraînant un va-et-vient de conflit de missiles, les frappes aériennes israéliennes rasant des tours résidentielles entières en Gaza et la mort de civils des deux côtés.

Dans un discours prononcé mercredi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a célébré les frappes aériennes, déclarant: «À Gaza, les tours tombent, les usines s’effondrent, les tunnels sont détruits et les commandants sont assassinés. Tsahal continuera à frapper et à apporter le silence complet à long terme. »

La branche armée de l’organisation militante islamiste Hamas, qui gouverne Gaza, a également lancé des menaces et appelé les Palestiniens à « révolte » contre Israël.

