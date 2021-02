Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté les propositions grecques de transformer l’île divisée de Chypre en une fédération, insistant sur le fait que la seule option viable est de créer deux États distincts.

Erdogan a critiqué le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis alors qu’il s’exprimait lors d’une réunion de son parti au pouvoir pour la justice et le développement (AK) mercredi. Le président turc a accusé le dirigeant grec de compromettre les tentatives de dialogue entre les deux pays.

Même si nous avons accepté de poursuivre les discussions explicatives avec la Grèce en mars, Mitsotakis nous a de nouveau ciblés. Maintenant, comment pouvons-nous continuer nos discussions?

Ces remarques sont venues en réponse à Mitsotakis disant que la seule option viable pour résoudre le problème chypriote et mettre fin au conflit gelé vieux de plusieurs décennies est la création d’un État uni sur l’île. L’État devrait être un « Fédération bionale et bicommunautaire avec égalité politique, » a-t-il déclaré lundi, soulignant qu’il ne peut être atteint que lorsque le «Occupation turque» des extrémités nord.

Mais Erdogan a critiqué cette approche: « La partie grecque n’a pas fait le moindre changement de position au mépris de l’existence de Chypriotes turcs sur l’île », a déclaré le président.

La solution à deux États est la seule option pour Chypre, le système fédéral n’est plus une option à l’ordre du jour.

Le président turc n’a pas non plus manqué l’occasion de prendre de nouvelles photos de l’UE. Erdogan a exhorté Mitsotakis à «Connais ses limites» et ne pas mettre sa confiance « à certains endroits, » se référant à l’UE, comme « Ceux en qui vous avez confiance vous ont déjà laissé tomber. » Contrairement à la Grèce, la Turquie ne cherche l’aide de personne pour garantir ses intérêts, a-t-il ajouté, promettant que le pays continuera à «Se défendre.»

Les relations d’Ankara avec l’UE sont dans une spirale descendante perpétuelle depuis un certain temps, l’UE et la Turquie s’affrontant sur différentes questions allant de l’exploration pétrolière et gazière de la Turquie dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale au rôle d’Ankara dans le conflit libyen.

L’île méditerranéenne de Chypre est restée divisée depuis l’invasion turque de 1974, son nord étant contrôlé par la République turque non reconnue de Chypre du Nord.

