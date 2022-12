Erdogan dénonce le commentaire “répugnant” d’un haut diplomate de l’UE

Le président turc a rejeté les critiques de Josep Borrell sur les liens d’Ankara avec Moscou

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, n’était pas en mesure de commenter les relations de la Turquie avec d’autres nations, après que le président a rejeté les remarques que le responsable de l’UE aurait faites sur les relations russo-turques.

S’adressant aux journalistes jeudi à son retour du Turkménistan, Erdogan a déclaré que la position de Borrell faisait de lui l’équivalent du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, ce qui le rendait inapte à porter un jugement.

“En d’autres termes, Borrell ne peut pas nommer ou réglementer nos relations avec la Russie. Il n’a ni la qualité ni la capacité de prendre une telle décision sur ces questions », a-t-il déclaré à l’agence de presse Anadolu.

Erdogan commentait une lettre que Borrell aurait envoyée au Parlement européen pour exprimer les préoccupations de la Commission européenne concernant la poursuite de la coopération turco-russe. Le document a été couvert dimanche par le groupe de médias allemand Funke.

Lire la suite Biden fait face à la résistance africaine sur la position anti-Russie – médias

Borrell a déploré le fait que Türkiye était “ne pas rejoindre les mesures restrictives de l’UE contre la Russie”, selon les rapports. Il a noté qu’Ankara pourrait aider Moscou à esquiver les sanctions imposées par Bruxelles en permettant à Türkiye de servir d’intermédiaire pour le commerce de marchandises interdites, ajoutant que l’UE ne devrait pas permettre que cela se produise. Erdogan a appelé les prétendues remarques “repoussant.”

Le gouvernement turc a refusé de se joindre aux États-Unis et à ses alliés dans leur campagne visant à punir la Russie à propos de la crise en Ukraine, servant plutôt de médiateur clé entre Moscou et Kiev, y compris dans le cadre du programme soutenu par l’ONU qui permet à l’Ukraine d’exporter des céréales via le Black Mer.

Moscou a également laissé la Turquie héberger une plaque tournante gazière desservant l’Europe du Sud après que les pays de l’UE ont décidé de couper les échanges avec la Russie, y compris le gaz naturel fourni par pipelines, dans le cadre des sanctions anti-russes.

Borrell et d’autres hauts responsables de l’UE ont affirmé que les États membres avaient l’obligation morale de mettre en œuvre les politiques de Bruxelles, quelles que soient les difficultés économiques qu’ils pourraient subir au cours du processus.

LIRE LA SUITE: West blâme la Turquie pour les retards de livraison de pétrole – FT

Au cours de la même conférence de presse, Erdogan a exprimé le souhait de la Turquie de travailler avec la Russie et la Syrie pour atténuer les menaces terroristes, qu’Ankara considère comme émanant du nord-ouest de son voisin.

“Nos organisations de renseignement devraient se réunir, puis nos ministres de la Défense, puis nos ministres des Affaires étrangères devraient se rencontrer”, a déclaré le dirigeant turc, décrivant les futurs contacts entre les trois nations.