Erdogan décrit les réformes juridiques et promet d’améliorer la liberté d’expression en Turquie avant l’adhésion à l’UE

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à améliorer la protection des droits humains du pays et à renforcer la liberté d’expression, alors qu’il a lancé mardi une série de nouvelles réformes juridiques radicales.

Cette décision intervient alors que la Turquie est sur le point de faire réévaluer sa candidature de longue date à l’Union européenne (UE) plus tard ce mois-ci, son bilan en matière de droits de l’homme ayant été le principal obstacle à ses précédentes tentatives d’adhésion.

Dans le cadre des plans annoncés mardi, que l’administration d’Erdogan a surnommés le «plan d’action pour les droits de l’homme», la Turquie s’acheminera vers une nouvelle constitution civile sur une période de deux ans.

Les propositions juridiques comprennent la création d’une commission indépendante de surveillance des droits de l’homme, la réforme du médiateur et la fin des délais pour les enquêtes disciplinaires sur les allégations de torture.

La police turque pourra également recueillir des déclarations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré Erdogan.

Le président a promis que les normes de liberté d’expression seraient améliorées, y compris dans les médias, avec de nouvelles mesures destinées à faciliter le travail des journalistes en Turquie.

Le travail des organisations de défense des droits de l’homme bénéficiera également d’un plus grand soutien, tandis que les employés et les étudiants de toutes confessions seront autorisés à observer les fêtes religieuses.

La législation turque sur la protection des données personnelles doit aller plus loin vers les normes de l’UE.

Les négociations entre Ankara et le bloc des 27 membres ont officiellement commencé en 2005, mais ont été effectivement gelées par Bruxelles en 2018 en raison des préoccupations de l’UE selon lesquelles la Turquie ne défendait pas la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux.

L’UE considère la Turquie, membre de l’OTAN, comme un allié stratégique au Moyen-Orient, mais les législateurs européens ont critiqué Erdogan pour avoir prétendument fait taire ses critiques et restreint la liberté d’expression.

Plus récemment, Bruxelles a imposé des sanctions aux responsables turcs et a critiqué Ankara au sujet de ses activités navales en Méditerranée orientale, liées à ses différends avec la Grèce et Chypre.

En janvier, Erdogan s’est engagé à poursuivre de meilleures relations avec l’UE et a suggéré que la Turquie prenne ses « endroit mérité » dans le bloc pourrait même aider à résoudre les incertitudes suscitées par le Brexit.

