Erdogan déclare la victoire — RT World News

Le président sortant de Türkiye a salué le « festival de la démocratie » qui lui a valu une victoire au deuxième tour

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré la victoire après avoir battu son challenger Kemal Kilicdaroglu lors d’un second tour. Appeler l’élection un « fête de la démocratie » Erdogan a remercié « chaque membre de la nation » pour voter.

« Nous avons terminé le second tour des élections présidentielles avec la faveur de notre peuple », Erdogan a déclaré à une foule de supporters à Istanbul dimanche soir. « Nous dirigerons le pays pendant les cinq prochaines années. Si Dieu le veut, nous serons dignes de votre confiance comme nous l’avons été au cours des 21 dernières années.

Erdogan est une figure singulièrement dominante de la politique turque depuis qu’il a été élu Premier ministre en 2003. Trois mandats consécutifs en tant que Premier ministre ont été suivis de deux mandats en tant que président à partir de 2014, et la cheville ouvrière conservatrice est maintenant prête à entreprendre un troisième mandat après Victoire de dimanche.

Avec plus de 99% des votes comptés, Erdogan devançait Kilicdaroglu de 52,07% à 47,93% au moment de son discours, a rapporté l’agence Anadolu de Türkiye. Bien que la commission électorale du pays n’ait pas encore déclaré de vainqueur, Kilicdaroglu n’a aucune chance de combler l’écart.















Fortement critiqué pour la réponse de son gouvernement à une paire de tremblements de terre dévastateurs près de la frontière syrienne en février, et avec l’économie turque ravagée par une inflation constamment élevée, le chemin d’Erdogan vers la victoire a été plus long cette année que lors des élections précédentes. Erdogan a battu Kilicdaroglu lors d’un premier tour de scrutin le 14 mai, prenant 49,5% contre 44,8% pour son challenger. Cependant, aucun candidat n’ayant remporté la majorité absolue, un second tour a été annoncé et le candidat à la troisième place Sinan Ogan, qui a obtenu 5% des voix, a été éliminé.

Dans son discours de dimanche, Erdogan a déclaré que tous les 85 millions de citoyens de Türkiye « vainqueurs ».

À l’approche des deux élections, Erdogan et ses responsables ont condamné avec véhémence les médias occidentaux pour avoir favorisé Kilicdaroglu, un centriste politique qui a juré de rétablir les liens avec les États-Unis et l’OTAN et de relancer les pourparlers d’adhésion à l’UE. À la fin de son discours de victoire, la victoire d’Erdogan n’avait pas encore été reconnue par ses homologues américains ou d’Europe occidentale, mais le président avait reçu les félicitations de la Hongrie, de la Serbie, de l’Azerbaïdjan, du Qatar et de la Palestine, entre autres.