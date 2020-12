La semaine

Joe Biden ne comprend toujours pas

Au cours de la même semaine, une majorité de membres républicains du Congrès ont rejoint les efforts du président Trump pour renverser l’élection présidentielle, la nouvelle administration Biden a annoncé un plan visant à créer une position pour trouver un terrain d’entente avec les conservateurs. conseiller et directeur du Bureau de l’engagement public pour le président élu, a partagé l’incroyable nouvelle la semaine dernière lors du Conseil des PDG du Wall Street Journal, comme l’a rapporté Bloomberg. « En ce moment, j’essaie de créer le bureau et je suis en fait cherche à établir une position qui touche les conservateurs – parce qu’il s’agit d’aller de l’avant », a déclaré Richmond. « Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. » « Les mots célèbres sont, il n’y a pas de pont démocrate ou de pont républicain », a noté Richmond. Les républicains n’accepteront même pas d’aider à arrêter la mort massive, la douleur et la souffrance auxquelles les Américains sont confrontés suite à la pandémie implacable du COVID-19 . J’ai donc du mal à croire qu’ils peuvent être convaincus d’être enthousiastes à l’idée de travailler sur des ponts bipartis à tout moment dans un proche avenir. Mais il est clair que Joe Biden est attaché à la promesse qu’il a faite dans son discours de victoire après être devenu président élu. « Je travaillerai pour être un président qui ne cherche pas à diviser mais à unifier », a proclamé Biden. « Je ne verrai pas les États rouges et les États bleus, je verrai toujours les États-Unis. » En ce qui concerne les partisans de Trump, Biden a demandé «donnons-nous une chance». Aussi mignonne que cette ligne était lorsque le candidat sénatorial de l’époque, Barack Obama, l’a dit pour la première fois il y a tant d’années, il est temps qu’il prenne sa retraite. Obama a vendu ce rêve et le pays a répondu avec notre cauchemar actuel – un cauchemar qui, s’il était laissé aux actions de la plupart des républicains élus, ne finirait jamais.Dans les semaines qui ont suivi la promesse de Biden, la direction du GOP a rejeté une résolution déclarant Biden comme président- élire. (Si vous vous souvenez, ils ont passé toute l’élection à le traiter de « socialiste » tout en attaquant sans relâche son fils.) Quant à ces électeurs de Trump, seul un quart des républicains récemment sondés acceptent les résultats des élections. Il est assez évident qu’il n’y aura pas Aujourd’hui, plus de 120 des 196 membres républicains de la Chambre des représentants ont signé leur nom à un mémoire d’amicus à l’appui d’un procès intenté par le procureur général du Texas. a cherché à annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle et à maintenir Donald Trump au pouvoir pour un deuxième mandat. Parmi eux, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy. Lorsqu’on lui a demandé initialement s’il soutenait le procès, McCarthy n’a pas répondu, mais des collègues ont affirmé plus tard qu’il avait été laissé de côté du dépôt original en raison d’une « erreur d’écriture ». C’est quelqu’un qui veut être le prochain Président de la Chambre, et pour ce faire, il doit apaiser la secte de Cher Leader. Pourtant, McCarthy est la même personne qui a récemment attaqué Nancy Pelosi, en disant: « Son pouvoir est plus important que toute autre chose. » Rejoindre McCarthy était le House Minority Whip Steve Scalise, qui a défendu son soutien au procès dimanche dans une interview avec Fox News ‘ Chris Wallace. Lorsqu’on lui a demandé: « Vous sentez-vous à l’aise de rejeter des millions de votes de vos compatriotes américains? », M. Scalise a affirmé que « personne ne veut de votes rejetés ». Wallace a interrompu pour souligner l’évidence: « C’est ce que le procès aurait fait, monsieur! » Scalise ne répondrait pas directement s’il acceptait Biden comme président élu, en disant seulement: « Laissons ce processus juridique se dérouler. » Ces tentatives de pervertir la démocratie sont choquantes, mais pas nécessairement surprenantes. Les républicains n’ont jamais montré beaucoup de respect pour la démocratie. Demandez aux électeurs noirs, et plus récemment, à toute personne essayant de voter par courrier dans un état de swing. Les républicains ont longtemps remporté les élections en supprimant le vote, mais ils continuent de monter la barre sur leur supercherie. Il y a vingt ans, la Cour suprême arrêtait les recomptages en Floride, et cette année, elle sabotait délibérément le service postal américain lors d’une pandémie. Quand cela ne suffit toujours pas, Trump et la base du parti qu’il contrôle disent maintenant visser complètement le vote. Il n’est pas hyperbolique de dire que le parti d’opposition du président élu fait activement le trafic d’un langage séditieux. Il n’est pas non plus faux de s’inquiéter que certains des partisans les plus extrêmes de Trump, à savoir les Proud Boys, soient prêts à répondre à l’appel au débat de Trump, comme en témoigne le groupe errant dans les rues de DC ce week-end à la recherche d’un combat. Ils suivront l’exemple de Trump, qui a lui-même déclaré sur Fox News qu’il n’arrêterait pas de se présenter aux élections, leurs efforts échoueront, la Cour suprême ayant rejeté sommairement le procès au Texas et Joe Biden a maintenant été certifié vainqueur par le Collège électoral, mais le point demeure: nous avons tellement plus de problèmes en ce moment Je ne m’attends pas à ce que Joe Biden attise les flammes en maudissant Trump, ses partisans et le GOP en gros. Cependant, autant que Joe Biden aspire aux jours de «civilité» et de compromis, ses objectifs devraient passer de l’unité et du compromis avec les républicains à la sauvegarde de tout semblant de démocratie que l’Amérique a laissé malgré eux. « Je suis convaincu que sur les choses qui affectent la sécurité nationale et la nécessité économique fondamentale de garder les gens employés, de les embaucher, de ramener l’économie, il y a beaucoup de place pour travailler », a déclaré Biden dans une récente interview. Il existe de nombreuses façons de mener de telles activités. Essayer de trouver une cause commune avec ceux qui ne croient plus du tout à la démocratie est une perte de mots, de temps, d’espace de bureau et de l’argent de nos contribuables. déplacez-vous là-bas. Ils pourront peut-être l’arrêter aussi. 