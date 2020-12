Les éventuelles sanctions économiques que l’UE pourrait imposer à la Turquie ne concernent pas beaucoup le pays, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan, accusant le bloc de ne jamais agir «honnêtement» envers Ankara.

S’exprimant avant le sommet des dirigeants de l’UE prévu jeudi, Erdogan a déclaré qu’Ankara n’était pas intimidée par les menaces de sanctions. Dans le même temps, il a signalé que la Turquie était prête pour des négociations dans sa dispute avec la Grèce au sujet de l’exploration pétrolière et gazière en Méditerranée orientale – mais a rejeté la responsabilité du manque de progrès sur Athènes.

«Toutes les décisions de sanctions qui peuvent être prises contre la Turquie ne nous préoccupent pas beaucoup», Erdogan a déclaré mercredi aux journalistes, ajoutant que la Grèce « courir » loin des négociations.

Aussi sur rt.com Sommet de l’UE pour peser les sanctions ciblées contre la Turquie suite aux forages en Méditerranée

«Sur la Méditerranée orientale, nous continuerons de protéger quels que soient nos droits» il a dit. «Il n’est jamais possible pour nous de faire des compromis ici. Mais si la Grèce agit vraiment honnêtement en tant que voisin, nous continuerons d’être disponibles à la table.

Les tensions entre la Turquie et l’UE se sont envolées ces derniers mois à cause des activités d’Ankara en Méditerranée orientale. Ankara s’est engagée dans l’exploration des ressources pétrolières et gazières dans les eaux également revendiquées par la Grèce et Chypre.

Pourtant, avant le prochain sommet de l’UE, il a rappelé son navire d’étude «Oruc Reis» des eaux troubles. Ankara a fait une démarche similaire avant le précédent sommet de l’UE en octobre, rappelant le navire pour « entretien » uniquement pour le redéployer immédiatement après l’événement.

Aussi sur rt.com J’espère que la France se débarrassera bientôt du « problème de Macron », dit Erdogan de la Turquie, dans un conflit croissant avec l’UE

L’astuce a apparemment déjà échoué, alors que le président des sommets européens, Charles Michel, a exhorté Ankara à arrêter de jouer. « chat et souris, » signalant que le retrait ne trompait personne.

Erdogan a blâmé le bloc pour ce qu’il a dit être un manque d’honnêteté avec la Turquie, faisant apparemment référence au processus de longue date d’intégration de la Turquie dans l’UE.

L’UE n’a jamais agi honnêtement, elle n’a jamais tenu ses promesses. Mais … nous avons toujours été patients. Nous sommes toujours patients.

L’adhésion à part entière à l’UE était la pièce maîtresse de la politique étrangère d’Erdogan au début des années 2000, mais aucun progrès réel n’a été réalisé depuis. La Turquie n’a pas satisfait à l’écrasante majorité des exigences de l’UE, en particulier dans le domaine des droits de l’homme et de l’État de droit. Alors que les relations entre Ankara et le bloc se détérioraient progressivement, certains responsables de l’UE ont même appelé à une suspension officielle des négociations d’adhésion.

Cependant, Erdogan a toujours l’œil sur l’adhésion. Il a récemment réitéré le désir de la Turquie de devenir membre à part entière de l’UE, insistant sur le fait que le pays se considère comme un « Partie inséparable » de l’Europe. Une telle rhétorique apaisante, cependant, ne fonctionnera probablement pas, car le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a explicitement averti Ankara le mois dernier que son comportement n’a été que «Élargir sa séparation» du bloc.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!