Erdogan de la Turquie à la Suède : « Ne vous embêtez même pas » avec la candidature de l’OTAN si l’incinération du Coran est autorisée

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit mercredi à la Suède de “ne même pas prendre la peine” d’essayer de rejoindre l’OTAN tant que le pays européen autorisera les manifestations profanant le livre saint de l’islam.

Erdogan a fait cette remarque dans un discours aux législateurs de son parti au pouvoir alors que la Turquie reste exaspérée par une série de manifestations à Stockholm par des militants qui ont brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie et pendu une effigie d’Erdogan.

“Suède, ne vous embêtez même pas ! Tant que vous permettez que mon livre sacré, le Coran, soit brûlé et déchiré, et que vous le fassiez avec vos forces de sécurité, nous ne dirons pas “oui” à votre entrée dans l’OTAN, », a déclaré Erdogan, selon l’Associated Press.

En réponse aux manifestations, la Turquie a également reporté indéfiniment une réunion clé à Bruxelles qui aurait discuté de l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN.

Les responsables du gouvernement suédois ont pris leurs distances avec les manifestations, notamment par un militant anti-islamique d’extrême droite qui a brûlé des copies du Coran à Stockholm et à Copenhague, au Danemark, tout en soulignant que les manifestations sont protégées par la liberté d’expression.

Mardi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a dénoncé les militants qui ont organisé les manifestations comme des “idiots utiles” pour les puissances étrangères qui veulent faire du mal au pays scandinave alors qu’il cherche à rejoindre l’OTAN.

“Nous avons vu comment des acteurs étrangers, même des acteurs étatiques, ont utilisé ces manifestations pour envenimer la situation d’une manière directement préjudiciable à la sécurité suédoise”, a déclaré Kristersson aux journalistes à Stockholm, sans nommer aucun pays.

La Suède et la Finlande voisine ont abandonné des décennies de non-alignement et ont demandé à rejoindre l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Tous les membres de l’OTAN, à l’exception de la Turquie et de la Hongrie, ont ratifié leur adhésion, mais l’unanimité est requise.

