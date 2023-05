Erdogan continue sa rhétorique dure après sa victoire aux élections turques

Commentez cette histoire Commentaire

ISTANBUL – Le président Recep Tayyip Erdogan a chanté et souri, se délectant des applaudissements des partisans auxquels il s’est adressé dimanche après l’élection la plus difficile de sa longue carrière. Dans la victoire, cependant, au lieu d’apaiser la nation, il s’en est pris à un ensemble familier de méchants, dans des remarques qui pourraient donner le ton pour son prochain mandat.

Il méprisait son adversaire, Kemal Kilicdaroglu. « Au revoir, au revoir à M. Kemal », a-t-il dit. Il a dénigré les personnes LGBTQ comme une menace pour la «famille». Et il a exclu toute libération d’un dirigeant politique kurde emprisonné, le qualifiant de « terroriste ».

Des remarques similaires avaient fait partie de son discours de campagne au cours des dernières semaines alors qu’Erdogan tentait de détourner l’attention de la crise économique turque, marquée par une inflation galopante. Son accent – sur les menaces contre la nation et le tissu de la vie conservatrice – a aidé à rallier une coalition de partisans qui comprenait des musulmans pieux et des nationalistes d’extrême droite et a donné à Erdogan 52% des voix lors du second tour qui s’est tenu dimanche.

Alors que le pays s’éloignait des élections, Erdogan n’abandonnerait pas facilement la rhétorique amère, ont déclaré les analystes, plaçant la Turquie sur une voie de division et turbulente dans un avenir prévisible, alors même qu’Erdogan jonglait avec le besoin de stabiliser l’économie ainsi que la Turquie souvent orageuse. relations avec les alliés occidentaux.

En fait, « je pense qu’il va durcir » sa rhétorique, a déclaré Berk Esen, professeur de sciences politiques à l’Université Sabanci d’Istanbul. « On va le voir adopter un discours très polarisant utilisant des thèmes ethno-religieux » pour maintenir sa « coalition gagnante » d’électeurs.



La victoire d’Erdogan a été un coup dur pour les partisans de l’opposition qui s’étaient ralliés aux premières promesses de campagne de Kilicdaroglu, qui comprenaient la restauration de la démocratie du pays, la protection des libertés civiles et même la libération de certains des prisonniers politiques les plus en vue du pays, parmi lesquels Selahattin Demirtas. , le leader kurde emprisonné.

Alors qu’Erdogan s’insurgeait contre les personnes LGBTQ pendant la campagne, Kilicdaroglu a suggéré qu’il autoriserait les défilés de la fierté, interdits sous le gouvernement actuel. Pendant un certain temps, Kilicdaroglu a promis un discours public plus civil et, surtout, un changement, après deux décennies avec Erdogan à la tête de la Turquie.

La mauvaise gestion de l’économie par le gouvernement et sa réponse hésitante aux tremblements de terre meurtriers de février ont promis d’élargir l’attrait de l’opposition. Mais Erdogan, un orateur doué, a soulevé le spectre de sombres menaces pour la nation émanant de l’opposition, se présentant comme le rempart contre le chaos.

La semaine dernière, dans le centre de la Turquie, par exemple, Bunyamin Eken, 39 ans, qui a soutenu Erdogan, a critiqué Kilicdaroglu pour avoir déclaré qu’il libérerait Demirtas ainsi qu’un militant de la société civile autrefois obscur nommé Osman Kavala, détenu pour des accusations que les groupes de défense des droits de l’homme disent être sans fondement. Eken a élevé ces inquiétudes au-dessus de ses propres préoccupations économiques, après qu’Erdogan ait désigné Kavala comme le chef d’un complot mondial contre la Turquie.

Kilicdaroglu, qui suivait Erdogan au premier tour des élections, a été contraint d’adopter des thèmes nationalistes plus agressifs avant le vote de dimanche, notamment une rhétorique anti-immigrés ciblant des millions de réfugiés de Syrie et d’ailleurs qui se sont installés en Turquie.

Malgré la stratégie gagnante du président, « je ne pense pas que les choses vont être faciles pour Erdogan », a déclaré Esen. « Il n’a pas les moyens de reconstruire la zone sismique. Il n’a pas les moyens de résoudre la crise migratoire. À un moment donné, l’économie turque va s’effondrer.

Pourquoi le tremblement de terre en Turquie a été si meurtrier

Et bien que l’alliance d’Erdogan ait remporté la majorité des sièges au parlement, son propre parti dépendait de partenaires de coalition plus extrêmes – qui s’opposent aux droits des femmes ou à une plus grande reconnaissance de la minorité kurde de Turquie et pourraient exiger des politiques qui reflètent leurs préoccupations, a déclaré Esen.

« Erdogan a formé une coalition gagnante basée sur des lignes de fracture : nationalisme turc contre nationalisme kurde, laïc-urbain contre majorité sunnite. C’est une formule gagnante », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une meilleure formule pour la Turquie », a-t-il ajouté.

Erdogan resterait en « mode campagne » au moins jusqu’en mars prochain, date à laquelle les élections locales devraient avoir lieu, a déclaré Ozgur Unluhisarcikli, directeur à Ankara du German Marshall Fund. Dans le même temps, il « devra jongler avec une crise économique de sa propre initiative, et en fait, il est à court de munitions », a-t-il déclaré, notant que les réserves de change de la Turquie étaient récemment tombées en dessous de zéro pour la première fois depuis 2002.

Le besoin d’Erdogan de stabiliser l’économie se traduira probablement par une politique étrangère moins turbulente que dans un passé récent, la Turquie s’appuyant sur les flux de trésorerie à court terme de pays tels que la Russie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar. « Il fera très attention à ne pas les irriter », a déclaré Unluhisarcikli. La Turquie doit également « apaiser les marchés financiers internationaux », ce qui nécessiterait qu’Erdogan stabilise ses relations avec l’Europe et les États-Unis.

Le premier tweet de félicitations du président Biden après la victoire d’Erdogan dimanche – et un appel téléphonique entre les deux dirigeants lundi – pourraient montrer que les deux pays sont intéressés à désamorcer des années de relations tendues sur la Syrie et les relations étroites de la Turquie avec la Russie, a déclaré Unluhisarcikli.

Après sa victoire, Erdogan félicité par un éventail de dirigeants mondiaux

Chez nous, cependant, « le niveau de tension auquel nous avons été témoins au cours des deux derniers mois n’est pas durable », a-t-il déclaré. « Je ne m’attends pas à ce que la tension continue à ce niveau, mais je ne m’attends pas non plus à une politique consensuelle. Je m’attends à ce que le président Erdogan réduise un peu les tensions, seulement pour les ré-augmenter » avant les prochaines élections.

Pour de jeunes électeurs comme Ilgin Yilmaz, qui a voté dimanche pour Kilicdaroglu, s’accrochant à la possibilité d’une défaite d’Erdogan même si cela semblait peu probable, une autre saison de politique de division semblait trop lourde à supporter.

« Je suis née dans les années 2000 et je me suis réveillée avec ce gouvernement, et maintenant j’ai 23 ans et ils sont toujours là », a-t-elle déclaré. En tant que femme, elle craignait l’influence des partis politiques alignés sur Erdogan qui favorisaient une restriction stricte des droits des femmes. En tant qu’étudiante en médecine, elle a été irritée par les remarques dédaigneuses du président envers les médecins qui voulaient quitter la Turquie en raison de mauvaises conditions de travail.