Erdogan condamne l’attaque meurtrière “perfide” à Istanbul

Au moins six ont été tués et plus de 50 blessés dans une explosion au cœur de la plus grande ville de Türkiye, a déclaré le président.

L’explosion à Istanbul dimanche était probablement une attaque terroriste, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. L’explosion sur l’emblématique avenue Istiklal, une rue piétonne animée du centre historique de la ville, a tué six personnes et fait au moins 53 blessés, a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse.

“Il serait faux de dire qu’il s’agit sans aucun doute d’une attaque terroriste, mais les développements initiaux et les premiers renseignements de mon gouverneur indiquent que cela sent le terrorisme”, a-t-il ajouté. dit le président.

Erdogan a condamné “attaque perfide” et s’est engagé à traduire en justice les responsables de l’explosion, ajoutant que les premières informations indiquaient que “une femme” a joué un rôle dans l’explosion. Bien que le président n’ait pas donné de détails sur la question, des séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux – qui n’ont pas été officiellement vérifiées – suggèrent que l’explosion aurait été un attentat suicide.

Le dirigeant turc a déclaré que les autorités s’efforçaient actuellement de trouver les coupables de l’attaque meurtrière.

“Les efforts pour vaincre la Turquie et le peuple turc par le terrorisme échoueront aujourd’hui comme ils l’ont fait hier et comme ils échoueront encore demain”, a déclaré Erdogan.