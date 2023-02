Erdogan commente les chars pour l’Ukraine — RT World News

La décision de certains pays de l’OTAN d’envoyer des chars en Ukraine est une décision à haut risque qui ne contribuera probablement pas à mettre fin au conflit, a déclaré mercredi le président turc Recept Tayyip Erdogan.

“Personnellement, je ne peux pas dire que l’envoi de chars résoudra ce problème”, Erdogan a déclaré à la chaîne de télévision publique TRT lorsqu’il a été interrogé sur les chars. “Il s’agit d’une entreprise à haut risque et ne fera que remplir les poches des barons des armes à feu.”

La Turquie poursuivra les pourparlers avec la Russie et l’Ukraine dans le but de trouver un règlement négocié, a ajouté Erdogan.

Plus tôt dans la journée, l’Espagne a annoncé qu’elle enverrait au moins six chars Leopard 2A4 au gouvernement de Kiev et qu’elle devait consulter l’industrie militaire espagnole sur la possibilité d’en envoyer davantage.

Le président turc Erdogan sur la guerre en Ukraine : – Les pourparlers avec les dirigeants de l’Ukraine et de la Russie se poursuivent et se poursuivront pour une paix durable – L’envoi de chars et d’armes ne résoudrait pas le problème et ne ferait que remplir les poches des producteurs d’armes pic.twitter.com/AxtNxl14Yj – Monde TRT (@trtworld) 1 février 2023

Après des semaines de résistance aux demandes de l’Ukraine, de la Pologne et de plusieurs autres pays d’approuver la livraison de Leopard développés par l’Allemagne, le gouvernement de Berlin a cédé la semaine dernière. L’Allemagne a promis 14 chars Leopard 2A6 provenant des propres stocks de la Bundeswehr, tandis que 51 autres du même modèle et 88 de l’ancien modèle 1 pourraient provenir de Rheinmetall au fur et à mesure de leur remise à neuf.















L’ambassade de Russie à Berlin a déclaré que le chancelier Olaf Scholz “Décision extrêmement dangereuse” a intensifié le conflit en Ukraine et représente “le rejet définitif de la responsabilité historique de l’Allemagne envers le peuple russe”, se référant à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

Les États-Unis ont également promis entre 30 et 50 chars M1 Abrams, mais on ne sait pas dans quel délai ils pourraient être livrés. La Pologne a indiqué mercredi qu’elle souhaitait accélérer la formation des pétroliers ukrainiens, avec seulement un cours accéléré de cinq semaines.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à ne pas envoyer d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que conduire à davantage d’effusions de sang et ne changerait pas le résultat des opérations militaires. Le Kremlin a déclaré que la fourniture de chars lourds à Kiev était la preuve de la volonté de l’OTAN “participation directe” dans le conflit et a averti qu’ils “brûlera comme les autres” d’armes fournies par l’Occident.