« Il semble que les efforts de la banque centrale pour lutter contre le problème d’inflation du pays pourraient prendre fin et qu’une crise désordonnée de la balance des paiements est devenue (une fois de plus) une possibilité réelle », a écrit Jason Tuvey, économiste principal des marchés émergents de Capital Economics. L’inflation de la Turquie est de 15%, le chômage des jeunes est de 25% et le dollar est en hausse de plus de 10% sur la lire depuis le licenciement.

Mais Erdogan a longtemps été d’avis peu orthodoxe que des taux d’intérêt plus élevés provoquent de l’inflation et sont «mauvais». Les analystes disent que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Agbal ne soit remplacé par quelqu’un de plus malléable aux vues d’Erdogan, attisant les craintes des investisseurs concernant le manque d’autonomie de la banque centrale et une crise d’inflation et de change à venir.

Dans le même discours, cependant, il a exhorté les Turcs à vendre leurs actifs en devises et leur or et à acheter des instruments financiers à base de lire, dans le but de stabiliser la monnaie en difficulté qui a perdu 10% de sa valeur depuis vendredi.

