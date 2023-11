Erdogan alimente la crise judiciaire en appelant à une nouvelle constitution

ANKARA, 10 novembre (Reuters) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est lancé vendredi dans une crise judiciaire latente, appelant à une nouvelle constitution pour résoudre un affrontement sans précédent entre deux des plus hautes juridictions du pays, alors que les opposants manifestaient à Ankara.

Ces commentaires ont alimenté un débat sur l’État de droit qui a éclaté mercredi lorsque la Cour d’appel de cassation a déposé une plainte pénale contre les juges de la Cour constitutionnelle, qui a statué le mois dernier que le parlementaire emprisonné Can Atalay devait être libéré.

Dans une tournure qui, selon les critiques, mettait en évidence l’état dégradé du système juridique turc, la plus haute cour d’appel a déclaré que la décision de la Cour constitutionnelle était inconstitutionnelle. Les experts juridiques affirment qu’il est difficile de prédire les prochaines étapes visant à résoudre le conflit sans précédent entre les deux tribunaux.

“Malheureusement, la Cour constitutionnelle a commis de nombreuses erreurs consécutives à ce stade, ce qui nous attriste sérieusement”, a déclaré Erdogan aux journalistes lors d’un vol de retour d’Ouzbékistan, selon un texte publié vendredi par son bureau.

Le barreau turc et le principal parti d’opposition, le CHP, ont dénoncé la décision de la cour d’appel comme une “tentative de coup d’État” et des centaines de membres ont manifesté, dont beaucoup d’avocats en toge légale, scandant “justice” dans les rues de la capitale vendredi.

Ils ont marché plus de 10 km depuis le palais de justice d’Ankara jusqu’au district d’Ahlatlibel, où se trouvent côte à côte la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation.

Le principal leader de l’opposition, Ozgur Ozel, a déclaré lors de la marche que la dernière crise judiciaire était « une tentative d’Erdogan de réviser l’ordre constitutionnel ».

“Le président, qui tire son pouvoir de la constitution, soutient les actions de la Cour de cassation ignorant la constitution”, a déclaré Ozel, exhortant Erdogan à protéger la constitution.

Fait rare, la Cour de cassation a publié vendredi soir une déclaration sur le conflit, accusant la Cour constitutionnelle d’entraîner le système judiciaire dans le chaos avec ses décisions sur des requêtes individuelles.

“La Cour de cassation est prête à fournir le soutien nécessaire aux travaux sur les (amendements) juridiques et constitutionnels afin d’éliminer les problèmes posés par la mise en œuvre des requêtes individuelles”, a-t-il déclaré.

« DÉGRADATION DE L’ÉTAT DE DROIT »

Dans des commentaires prononcés plus tard lors d’une cérémonie à Ankara, Erdogan a adopté un ton plus modéré sur la crise, affirmant qu’il ne se rangeait pas du côté d’une partie au conflit et assumait le rôle d’arbitre.

Erdogan a également déclaré que le différend entre les deux plus hautes juridictions montrait la nécessité d’une nouvelle constitution, reflétant sa position de longue date selon laquelle le Parlement devrait se saisir de la question l’année prochaine.

La dernière crise a montré qu’Erdogan souhaite « davantage de contrôle sur le système judiciaire turc », selon Gareth Jenkins, un analyste politique basé à Istanbul.

“Sa préférence est de faire les choses conformément à la Constitution. C’est pourquoi il a amendé la Constitution actuelle en 2010 et 2017 et parle maintenant d’une toute nouvelle”, a-t-il déclaré.

Atalay, 47 ans, a été condamné à 18 ans de prison l’année dernière après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté de renverser le gouvernement en organisant des manifestations à l’échelle nationale en 2013, aux côtés du philanthrope turc Osman Kavala et de six autres personnes.

Tous les accusés ont nié les accusations concernant les manifestations, qui, selon eux, se sont développées spontanément, dans le cadre du plus grand défi populaire lancé à Erdogan depuis plus de deux décennies au pouvoir.

Les experts juridiques ont déclaré qu’une telle crise entre les deux tribunaux les plus importants du pays était sans précédent et ont souligné leurs inquiétudes quant au fait que le pouvoir judiciaire se soit plié à la volonté d’Erdogan.

Cela a coïncidé avec la publication par la Commission européenne d’un rapport annuel sur la candidature de la Turquie à l’UE, qui est au point mort depuis longtemps, dans lequel elle a souligné un “grave recul” des normes démocratiques, de l’État de droit et de l’indépendance judiciaire.

“La réaction de la Cour de cassation (…) est une attaque ouverte et combative contre la Cour constitutionnelle”, a déclaré Bertil Oder, professeur de droit constitutionnel à l’université de Koc.

“Une telle criminalisation des juges constitutionnels… favorise la dégradation de l’État de droit en Turquie”.

Sule Ozsoy Boyunsuz, professeur de droit constitutionnel à l’université de Galatasaray, a déclaré que la Cour de cassation avait ignoré la Constitution dans son arrêt sur Atalay.

“Si Atalay est démis de son siège, la volonté nationale sera usurpée. La Turquie deviendra plus autoritaire et les pressions s’intensifieront.”

Ce conflit judiciaire survient à un moment où la Turquie cherche à séduire les investisseurs étrangers après un revirement de sa politique économique vers une plus grande orthodoxie depuis la victoire serrée d’Erdogan aux élections de mai. Certains analystes estiment que ce problème pourrait décourager les investissements directs étrangers.

“Une détérioration des perspectives de l’État de droit en Turquie entraverait également ses efforts pour attirer à nouveau les investissements occidentaux afin de soutenir les efforts de rééquilibrage économique”, a déclaré Emre Peker d’Eurasia Group.

Reportages supplémentaires d’Ezgi Erkoyun, Burcu Karakas et Huseyin Hayatsever ; Écrit par Jonathan Spicer ; Montage par Emelia Sithole-Matarise et David Evans

