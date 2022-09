Erdogan affirme qu’un haut responsable de l’EI a été capturé en Turquie

ANKARA, Turquie – La police et les services de renseignement turcs ont capturé un haut responsable du groupe État islamique, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan a identifié l’agent capturé comme étant Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai et a déclaré qu’il était connu sous son nom de code Abu Zeyd.

Le militant a été arrêté lors d’une opération conjointe menée par la police et les services de renseignement turcs qui surveillaient ses relations en Syrie et à Istanbul et avaient reçu des informations selon lesquelles il entrerait illégalement en Turquie, a déclaré Erdogan.