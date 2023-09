Erdogan affirme que l’accord sur les céréales de la mer Noire pourra bientôt être rétabli

A l’issue de discussions avec le Russe Vladimir Poutine, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu’il serait bientôt possible de relancer l’accord céréalier.

La Russie a renoncé à l’accord en juillet, se plaignant que ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais se heurtaient à des obstacles.

Poutine a déclaré que la Russie pourrait revenir à l’accord céréalier si l’Occident respectait un mémorandum distinct convenu avec les Nations Unies.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré lundi après des entretiens avec le Russe Vladimir Poutine qu’il serait bientôt possible de relancer l’accord céréalier qui, selon les Nations Unies, a contribué à atténuer la crise alimentaire en acheminant les céréales ukrainiennes vers le marché.

La Russie a renoncé à l’accord en juillet – un an après qu’il ait été négocié par les Nations Unies et la Turquie – en se plaignant que ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais se heurtaient à de sérieux obstacles.

Erdogan, qui a déjà joué un rôle important pour convaincre Poutine de s’en tenir à l’accord, et les Nations Unies tentent tous deux d’amener Poutine à revenir à l’accord.

« En tant que Turquie, nous pensons que nous parviendrons à une solution qui répondra aux attentes dans un court laps de temps », a déclaré Erdogan à Sotchi, station balnéaire de la mer Noire, après sa première rencontre face à face avec Poutine depuis 2022.

Erdogan a déclaré que les attentes de la Russie étaient bien connues de tous et que les lacunes devaient être éliminées, ajoutant que la Turquie et les Nations Unies avaient travaillé sur un nouvel ensemble de suggestions pour apaiser les inquiétudes russes.

LIRE | Les États-Unis affirment que la majorité des céréales ukrainiennes sont destinées à l’Afrique et à d’autres régions pauvres du monde

Poutine a déclaré que la Russie pourrait revenir à l’accord sur les céréales si l’Occident respectait un mémorandum distinct convenu avec les Nations Unies au même moment pour faciliter les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais.

Aux côtés d’Erdogan, Poutine a déclaré que la Russie pourrait revenir à l’accord, mais seulement si l’Occident cessait de restreindre l’accès des exportations agricoles russes aux marchés mondiaux.

« Nous serons prêts à envisager la possibilité de relancer l’accord sur les céréales, et j’en ai encore parlé aujourd’hui au Président. Nous le ferons dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes seront pleinement mis en œuvre », a déclaré Poutine. dit.

Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de leur rencontre à Sotchi .Murat Cetin Muhurdar/Presse présidentielle turque S

Il a déclaré que les affirmations occidentales selon lesquelles la Russie aurait alimenté une crise alimentaire en suspendant sa participation à l’accord sur les céréales étaient incorrectes, dans la mesure où les prix n’ont pas augmenté après sa sortie de l’accord.

« Il n’y a pas de pénurie physique de nourriture », a déclaré Poutine.

Une affaire de céréales ?

Alors que les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais ne sont pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que la Russie a exporté des quantités record de blé l’année dernière, Moscou et les exportateurs agricoles affirment que les restrictions sur les paiements, la logistique et les assurances ont entravé les expéditions.

« L’Occident continue de bloquer l’approvisionnement en céréales et en engrais de la Fédération de Russie vers les marchés mondiaux », a déclaré Poutine, ajoutant que l’Occident avait « trompé » la Russie sur cet accord parce que les pays riches obtenaient plus de 70 % des céréales exportées dans le cadre de l’accord. accord.

La Russie et l’Ukraine sont deux des principaux producteurs agricoles mondiaux et des acteurs majeurs sur les marchés du blé, de l’orge, du maïs, du colza, de l’huile de colza, des graines et de l’huile de tournesol.

Poutine a déclaré que la Russie s’attend à une récolte de céréales de 130 millions de tonnes cette année, dont 60 millions de tonnes pourraient être exportées.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré jeudi avoir envoyé au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov « un ensemble de propositions concrètes » visant à relancer l’accord.

L’une des principales revendications de Moscou est que la Banque agricole russe soit reconnectée au système de paiement international SWIFT. L’UE l’a interrompu en juin 2022 dans le cadre des sanctions draconiennes imposées en réponse à l’invasion.

Poutine a déclaré qu’un projet visant à fournir à la Turquie jusqu’à 1 million de tonnes de céréales russes à des prix réduits pour une transformation ultérieure dans des usines turques et une expédition vers les pays qui en ont le plus besoin n’était pas une alternative à l’accord céréalier.

Il a également déclaré que la Russie était sur le point de conclure un accord avec six pays africains concernant un projet visant à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Érythrée jusqu’à 50 000 tonnes de céréales.