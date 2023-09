Erdogan affirme que l’accord sur les céréales de la mer Noire peut être relancé après les pourparlers avec Poutine

En savoir plus: L’insécurité alimentaire mondiale causée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine est en tête de l’agenda alors que les États-Unis assument la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU

L’accord — qui a été négocié entre la Turquie, les Nations Unies, l’Ukraine et la Russie en juillet 2022 — a contribué à alléger le blocus naval du Kremlin dans la mer Noire et à établir un couloir humanitaire pour les exportations agricoles.

L’accord également facilité le transport de 725 167 tonnes de blé sur les navires du Programme alimentaire mondial vers certains des pays les plus touchés par l’insécurité alimentaire au monde, notamment l’Afghanistan, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

Dans le cadre de l’Initiative céréalière de la mer Noire, plus de 1 000 navires transportant près de 33 millions de tonnes de blé, d’orge, de maïs et de farine de tournesol ukrainiens ont quitté trois ports de la mer Noire vers des destinations mondiales.

Après l’échec de l’Initiative céréalière de la mer Noire, les forces russes ont fait pleuvoir des missiles sur les ports et les installations agricoles ukrainiennes et ont fait grimper les prix du blé pendant trois jours.

De plus, la semaine dernière, la plus grande agence de renseignement américaine a déclaré que l’invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine avait perturbé la sécurité alimentaire mondiale et déclenché non seulement une hausse des prix, mais également une instabilité politique dans certains des pays les plus vulnérables du monde.

Les non classés Rapport de 8 pages du Bureau du directeur du renseignement national, qui supervise les 18 agences de renseignement du pays, a également déclaré que les forces russes avaient volé environ 6 millions de tonnes de blé ukrainien, probablement destiné à l’exportation.

Le Kremlin a précédemment nié que ses troupes en Ukraine aient ciblé des infrastructures civiles et se soient livrées à des pillages.