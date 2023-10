Alors que Jérusalem-Ouest étend ses opérations à Gaza, le président turc a durci sa rhétorique contre l’État juif. La Turquie présentera au monde la preuve des crimes de guerre israéliens à Gaza, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un rassemblement samedi. Alors qu’Erdogan se positionnait initialement comme un médiateur potentiel entre Israéliens et Palestiniens, il s’est depuis rangé du côté des “combattants de la liberté” au Hamas. L’opération israélienne à Gaza est « pas de défense, mais un massacre ouvert et vicieux » Erdogan l’a dit à des milliers de manifestants pro-palestiniens à Istanbul.

« Israël commet ouvertement des crimes de guerre depuis exactement 22 jours, mais les dirigeants occidentaux n’ont même pas appelé à un cessez-le-feu. » a-t-il déclaré, ajoutant que la Turquie rassemble des informations pour « présenter Israël au monde comme un criminel de guerre. »

Plus de 7 000 Palestiniens, dont près de 3 000 enfants, ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza depuis le début du conflit actuel, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Les forces israéliennes ont considérablement intensifié leurs bombardements sur la bande de Gaza vendredi soir, avant d’y envoyer des troupes et des chars. En savoir plus

Erdogan exhorte Israël à mettre fin à sa « folie »

La campagne aérienne israélienne a commencé immédiatement après que les combattants du Hamas ont attaqué des villes et villages israéliens proches de la frontière avec Gaza le 7 octobre, tuant environ 1 400 personnes et capturant environ 250 otages. Quelques jours après l’attaque, Erdogan a annoncé qu’il « prêt à toutes sortes de médiations, y compris l’échange de prisonniers, si les parties le demandent ». Erdogan a appelé les deux parties à faire preuve de retenue, mais dans les semaines qui ont suivi, son attention s’est tournée presque exclusivement vers Israël. Le président turc a déclaré que le siège de Gaza par Israël – qui empêchait la nourriture, l’eau, les médicaments et l’électricité d’atteindre l’enclave – était «contre les lois de la guerre, » et a accusé Israël la semaine dernière d’avoir commis “génocide” contre les Palestiniens. Dans un discours devant les législateurs mercredi, il a déclaré que “Le Hamas n’est pas une organisation terroriste, c’est un groupe de combattants de la liberté, des ‘moudjahidines’ [holy warriors] mener une bataille pour protéger ses terres et sa population. Erdogan a également déclaré qu’il avait annulé son projet de se rendre en Israël en raison du bombardement de Gaza.

