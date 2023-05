Erdoğan a de réelles chances de perdre alors que la Turquie se prépare à voter

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et son parti Justice et développement (AKP) font face à leur plus grand défi politique à ce jour lors des élections de dimanche, les sondages suggérant qu’une opposition unie pourrait mettre fin à ses deux décennies au pouvoir.

Au milieu d’une crise économique, et des mois après que les tremblements de terre ont tué plus de 50 000 personnes et déplacé des millions d’autres, les votes parlementaires et présidentiels décideront qui dirigera le pays de près de 85 millions d’habitants et où il se dirigera ensuite.

Erdoğan a défendu les valeurs sociales religieuses et conservatrices chez lui, présidant un régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus intolérant à la critique. A l’étranger, il a affirmé l’influence de la Turquie dans la région et desserré ses liens avec l’Occident.

Son principal challenger est Kemal Kılıçdaroğlu du Parti républicain du peuple (CHP), le candidat unitaire de l’Alliance nationale à six, qui s’est engagé à renverser de nombreuses politiques d’Erdoğan, y compris sa toute-puissante présidence exécutive.

Comment fonctionnent les élections ?

Lors de l’élection présidentielle, qui a lieu tous les cinq ans, tout candidat qui obtient plus de 50 % des voix au premier tour est élu président. Si personne n’obtient la majorité, l’élection se transforme en un second tour – prévu le 28 mai – entre les deux candidats en tête.

Lors des élections législatives, qui se tiennent simultanément, le nombre de sièges remportés par un parti au parlement turc de 600 membres est directement proportionnel au nombre de voix qu’il obtient, à condition qu’il obtienne – seul ou dans le cadre d’une alliance – au moins 7 % des vote national.

Les bureaux de vote ouvriront aux 61 millions d’électeurs turcs à 8 heures du matin, heure locale, le dimanche 14 mai et fermeront à 17 heures, les résultats étant attendus dans la soirée. On estime que 3 millions d’électeurs résidant à l’étranger auront voté à l’avance.

Le dirigeant le plus puissant du pays depuis Atatürk, qui a fondé la Turquie moderne il y a un siècle, Erdogan69 ans, a éloigné la Turquie de la laïcité et a aboli en 2018 son système parlementaire, centralisant le pouvoir à la présidence.

Depuis son palais de 1 000 chambres à l’extérieur d’Ankara, il dicte en fait la politique du gouvernement et a, selon les critiques, érodé la démocratie, étouffant la dissidence et plaçant les médias et les juges sous son emprise. Ses partisans disent qu’il a sauvé le pays de graves menaces à la sécurité telles qu’une tentative de coup d’État en 2016.

Les économistes blâment également Erdoğan pour la crise économique du pays, affirmant que son insistance sur des taux d’intérêt bas a fait grimper l’inflation – à 85% l’an dernier – et fait perdre à la livre turque 80% de sa valeur par rapport au dollar en cinq ans.

Kemal Kılıçdaroğluun fonctionnaire à la retraite de 74 ans, est le principal chef de l’opposition turque depuis plus d’une décennie, menant son parti CHP à des victoires majeures dans une série de municipalités de grandes villes, dont Istanbul, Ankara et Izmir.

Le candidat de l’Alliance nationale ou de la Table des six a été critiqué pour son manque de charisme et pour avoir bloqué les politiciens de son propre parti – tels que les maires de premier plan d’Istanbul et d’Ankara – qui auraient peut-être eu de meilleures chances de victoire.

L’alliance a donné la priorité à la justice, à la corruption et à l’éducation, s’engageant à restaurer l’indépendance de la banque centrale, à réduire l’inflation, à démanteler la présidence exécutive, à restaurer les pouvoirs du parlement, à renvoyer les réfugiés syriens et à améliorer les relations avec l’Occident.

Peut-être de manière critique, Kılıçdaroğlu a le soutien du principal parti démocratique populaire pro-kurde (HDP), qui a terminé troisième aux élections de 2018 et fait face à une éventuelle fermeture ordonnée par le tribunal en raison de liens présumés entre certains membres et des militants kurdes armés interdits. Environ 15 % des électeurs turcs sont kurdes.

Muharrem İnce du parti nationaliste de droite Patrie a ignoré les critiques selon lesquelles, en se présentant, il divise le vote anti-Erdoğan et la droite Sinan Oganancien membre du parti du Mouvement nationaliste (MHP), se présente comme indépendant.

Qu’y a-t-il dans la tête des électeurs ?

La campagne électorale a été dominée par l’état de l’économie turque et la crise du coût de la vie, ainsi que les dégâts massifs causés par les tremblements de terre et la question de savoir quel président et alliance de parti est le mieux placé pour améliorer les choses.

L’opposition a également attaqué la mauvaise gestion présumée par le gouvernement de l’opération de sauvetage et les retombées des tremblements de terre, et l’a accusée de ne pas avoir appliqué les codes du bâtiment. L’Est durement touché, traditionnellement pro-Erdoğan, pourrait s’avérer crucial.

Pourquoi est-ce important au-delà de la Turquie ?

Sous Erdoğan, la Turquie a déployé ses muscles militaires au Moyen-Orient et au-delà, lançant des incursions en Syrie, menant une offensive contre les militants kurdes en Irak et envoyant un soutien militaire à la Libye et à l’Azerbaïdjan.

Il s’est également heurté diplomatiquement à l’Arabie saoudite, à l’Égypte, aux Émirats arabes unis et à Israël, a ramé avec la Grèce et Chypre sur les frontières maritimes de la Méditerranée orientale et a été soumis à des sanctions de l’industrie américaine de l’armement après avoir acheté des défenses aériennes russes.

La proximité d’Erdoğan avec le président russe, Vladimir Poutine, a conduit les critiques à remettre en question l’engagement de la Turquie envers ses collègues membres de l’OTAN – que la récente réticence d’Ankara à approuver les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande n’a fait que renforcer.

Cependant, la Turquie a également négocié un accord pour les exportations de blé ukrainien, soulignant son rôle potentiel dans la fin de la guerre. Pour l’UE, une défaite d’Erdoğan serait stratégiquement bienvenue mais politiquement délicate, car elle pourrait relancer la candidature d’adhésion de la Turquie.

Et les élections législatives ?

Les électeurs ont le choix entre 32 partis majoritairement organisés en alliances multiples, actuellement dirigées par l’Alliance du peuple composée de l’AKP au pouvoir, du MHP, du parti Grande unité (BBP) et du parti New Welfare (YRP).

Les six partis qui composent l’opposition Alliance nationale sont le Parti républicain du peuple (CHP), le Bon parti (İYİ), le Parti de la félicité (SP), le Parti du futur (GP), le Parti démocrate (DP) et le Parti de la démocratie et du progrès (DEVA).

Le Parti de la gauche verte (YSP, y compris les candidats kurdes du HDP) et le Parti des travailleurs de Turquie (TİP) forment l’Alliance du travail et de la liberté, tandis que trois partis de gauche sont dans l’Union des forces socialistes et deux partis de droite dans l’Alliance ancestrale.

Qui va gagner et que se passe-t-il ensuite ?

Lors de l’élection présidentielle, le dernier sondage a montré que Kılıçdaroğlu devance légèrement Erdoğan d’environ deux points, mais qu’il est peu probable qu’il obtienne la majorité absolue des voix, ce qui signifie qu’un second tour est attendu dans quinze jours.

Certains commentateurs ont averti que si Erdoğan perdait par une petite marge, il pourrait refuser de se retirer, comme cela s’est produit lorsque l’AKP a perdu le contrôle d’Ankara et d’Istanbul lors des élections municipales qu’il a contestées, forçant même une reprise de ces dernières.

Lors du scrutin parlementaire, l’AKP du président est en passe de devenir le plus grand parti unique, mais l’Alliance nationale de l’opposition devrait être le plus grand bloc politique. De nombreux analystes préviennent cependant que les sondages en Turquie ne sont pas toujours exacts.