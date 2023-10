ERDA offre des subventions aux entreprises en herbe | Nouvelles

ENID, Oklahoma — L’Enid Regional Development Alliance accepte les candidatures pour son quatrième cycle de subventions aux microentreprises.

L’ERDA accordera des subventions de 5 000 $ à six entreprises locales répondant aux critères.

« Le programme de subventions aux microentreprises a connu un grand succès en aidant les petites entreprises d’Enid », a déclaré Marcie Mack, directrice exécutive de l’ERDA. « Enid regorge d’entrepreneurs formidables. Nous souhaitons que les propriétaires de petites entreprises postulent, car nous avons constaté que cette subvention aide les bénéficiaires à développer leur entreprise. La subvention aux microentreprises permet au bénéficiaire d’utiliser les fonds de la subvention pour des éléments tels que des équipements, des logiciels, du marketing ou des rénovations de bâtiments.

Pour être admissible à une subvention, les candidats doivent répondre aux exigences du CDBG :

• Être situé dans les limites de la ville d’Enid.

• Avoir six employés ETP ou moins.

• Soyez une entreprise physique, et non un marketing mobile ou multi-niveaux.

• Les propriétaires d’entreprise doivent satisfaire aux exigences de revenus fixées par le Bureau du logement et du développement urbain.

Les candidatures seront évaluées de manière compétitive selon les exigences du CDBG, qui incluent la viabilité de l’entreprise, son potentiel de croissance et son impact économique global. Les récipiendaires doivent être disposés à s’associer à l’ERDA et au Strate Center du Autry Technology Center par le biais de coaching commercial et d’autres programmes d’assistance aux entreprises, en travaillant au succès et à la croissance de leur entreprise.

Pour télécharger une demande, qui comprend une liste des pièces justificatives requises, rendez-vous sur http://www.growenid.com/local-incentives. Une aide financière supplémentaire peut être disponible via REI Oklahoma ou une banque locale.

Les personnes intéressées à postuler pour la subvention aux microentreprises doivent soumettre leur candidature et les documents requis avant 16 heures le 10 novembre 2023, par e-mail à [email protected] ou en les remettant au bureau de l’ERDA à l’intérieur du Strate Center d’Autry Tech, 2020 Willow Run. . Pour plus d’informations, contactez le bureau de l’ERDA au (580) 233-4232.