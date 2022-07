ERCOT dit aux Texans de réduire leur consommation d’énergie alors que la chaleur extrême met à rude épreuve le réseau

L’Electric Reliability Council of Texas, qui gère environ 90 % de la charge électrique de l’État, a déclaré que les résidents et les entreprises devraient augmenter les thermostats d’au moins un degré Fahrenheit et ne pas utiliser de gros appareils électroménagers entre 14 h et 20 h, heure centrale, lundi.

Environ 50 millions de personnes aux États-Unis ont fait l’objet d’avertissements ou d’avis de chaleur au cours du week-end, selon le National Weather Service. Les indices de chaleur ont atteint plus de 110 degrés dans le sud-est du Texas dimanche, entraînant une demande d’électricité record qui exerce une pression sur le réseau.

La consommation d’énergie record causée par des conditions météorologiques extrêmes a suscité des inquiétudes quant à la vulnérabilité du système de réseau de l’État, à la suite d’une tempête hivernale meurtrière en février 2021 qui a laissé des millions d’habitants sans électricité pendant des jours.

Le changement climatique a déclenché des catastrophes plus fréquentes et plus intenses telles que les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt, qui ont provoqué davantage de coupures de courant et submergé certaines infrastructures du pays. Selon une analyse du groupe de recherche Climate Central, les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué 67 % de pannes d’électricité majeures en plus aux États-Unis depuis 2000.

ERCOT prévoit que la demande d’électricité au Texas culminera à 79 671 mégawatts, légèrement en dessous des 80 083 mégawatts disponibles lundi.