Erasmus vs Turing: à quoi ressemble l’avenir des études dans l’UE après le Brexit?

je

En mars, on a demandé au ministre espagnol des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, s’il y avait quelque chose qui lui manquerait à propos du Royaume-Uni à la sortie de l’Union européenne. «Ils ont toujours été ultra-pragmatiques dans les relations internationales, et cela me manquera», a-t-elle déclaré. «Je vais également manquer cette capacité qu’ils ont dû regarder le monde comme un pays globalisé dans lequel ils se trouvent. D’une certaine manière, l’Espagne ressentirait une affinité étroite avec le Royaume-Uni dans la mesure où nous avons une histoire où nous avons regardé le monde. . »

Bien sûr, l’Espagne et la Grande-Bretagne partagent un passé long et complexe – des mariages Tudor du XVIe siècle aux guerres, aux allégeances, aux sociétés minières expatriées et aux racines amicales du XIXe siècle. fútbol. Aujourd’hui, cependant, ils sont liés par un réseau d’alliances socio-économiques, politiques et universitaires alimentés par le tourisme lucratif et les migrations bilatérales.

«Mais je suppose que c’est ce que les citoyens britanniques ont décidé», a poursuivi González, «alors nous essaierons, en tout état de cause – de cette nouvelle position du Royaume-Uni en tant que pays tiers à l’Union européenne – de continuer à avoir une alliance étroite et relations extrêmement étroites avec le Royaume-Uni.