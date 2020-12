Dans le cadre de l’accord commercial post-Brexit, il a été annoncé que le Royaume-Uni ne participera plus au programme d’échange d’études Erasmus à partir du 1er janvier 2021.

Les 27 États membres participent actuellement au programme, en plus de 27 pays non membres de l’UE, dont la Norvège, l’Islande, la Tunisie et Israël.

Boris Johnson a déclaré que «c’était une décision difficile» de quitter le programme, mais que c’était un programme «extrêmement coûteux» auquel participer.

Qu’est-ce que le programme Erasmus?

Créé en 1987, le programme Erasmus a été lancé pour permettre aux étudiants des États membres de l’UE d’étudier à l’étranger pendant une partie déterminée de leur diplôme, souvent un semestre ou une année universitaire.

Les pays et institutions participants investissent dans le pot Erasmus, qui permet aux étudiants d’étudier à l’étranger.

En 2019, 54619 étudiants et stagiaires du Royaume-Uni ont participé au programme, les principaux pays d’accueil étant l’Espagne, la France et l’Allemagne.

Le programme a été conçu pour «aider les étudiants de tous âges et de tous horizons à développer et à partager leurs connaissances et leur expérience dans des institutions et organisations de différents pays».

Pourquoi le Royaume-Uni quitte-t-il le régime?

Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni ne participerait plus au programme après la fin de la période de transition du Brexit le 1er janvier 2021.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a noté cette décision comme l’un de ses «regrets» de l’accord conclu jeudi.

Alors que le Premier ministre a été bref dans ses explications sur ce retrait, il l’a présenté comme un choix largement économique, fondé sur sa description du projet comme «extrêmement coûteux» et un accord que «le Trésor britannique a perdu».

Que se passe-t-il ensuite?

M. Johnson a déclaré que les programmes d’échange et les opportunités d’études à l’étranger ne cesseront pas avec cette décision.

À la place du programme Erasmus, le Premier ministre a annoncé un nouveau «programme Turing», nommé le fameux codebreaker. M. Johnson a déclaré que cela donnerait aux étudiants la possibilité de se rendre dans «les meilleures universités du monde» et pas seulement dans les universités d’Europe.

Concernant les étudiants qui souhaitent se tourner vers des échanges déjà convenus, Universities UK indique que le financement est toujours en place jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre et que « dans les faits, cela signifie que le personnel et les étudiants peuvent effectuer des périodes de mobilité et recevoir un financement jusqu’à la fin de l’année académique 2021-2022 « .