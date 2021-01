Aucune décision politique ne résume mieux l’ensemble du processus du Brexit que la décision du Royaume-Uni de se retirer du programme Erasmus. Pour ceux de Bruxelles, c’était une décision déconcertante qui a laissé beaucoup se gratter la tête, tandis que pour ceux de Westminster, c’était la réalisation de la promesse du référendum de «reprendre le contrôle». Cependant, pour quiconque a vraiment compris les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE en premier lieu, la décision agit comme une anecdote parfaite pour tout cela.

Beaucoup à Bruxelles aujourd’hui seront sans aucun doute encore confus quant au raisonnement de quitter Erasmus, d’autant plus qu’il est le joyau de la couronne européenne en matière de coopération intercontinentale. Et il ne fait aucun doute qu’Erasmus, qui a fêté ses 30 anse anniversaire en 2017, c’est quelque chose dont l’UE peut être fière. Mais pour le Royaume-Uni, le départ concernait autant les aspects financiers du projet que les aspects politiques.

Pour le Royaume-Uni, le programme Erasmus n’a pas du tout bien vieilli. Ce qui était autrefois considéré comme un projet ambitieux visant à rassembler les meilleures institutions académiques du monde a plutôt abouti à un programme coûteux coincé dans une autre époque. Du point de vue britannique, ce manque d’ambition du programme Erasmus vient du fait qu’il se limite à l’Europe (et à la Turquie), alors que la réalité est que la grande majorité des établissements universitaires de premier plan se trouvent en dehors du continent.

Selon la publication annuelle des classements universitaires par Quacquarelli Symonds, parmi les 100 meilleures universités du monde, seules 12 se trouvent à l’intérieur de l’Union européenne. Alors que 18 se trouvent au Royaume-Uni, 27 aux États-Unis et 13 dans le Commonwealth, les 30 autres sont répartis dans le reste du monde. L’indice Time Higher Education présente des résultats similaires.

En outre, pour le Royaume-Uni, quelle raison y a-t-il pour continuer à se limiter à une simple coopération européenne? Le programme Alan Turing proposé, annoncé par le Premier ministre Boris Johnson, est en fait la création d’un nouveau programme d’échange qui est tout ce qu’Erasmus devrait être. Plutôt que de se limiter à une région géographique, il offre aux étudiants et aux universitaires la possibilité de coopérer avec d’autres à travers le monde, des États-Unis à Israël en passant par le Japon. Tout en économisant de l’argent aux contribuables britanniques – après tout, le Royaume-Uni a investi plus d’argent dans le programme qu’il n’en a retiré.

Ce qui conduit à la deuxième raison de se retirer d’Erasmus, les finances. Pour le Royaume-Uni, Erasmus n’avait guère de sens sur le plan financier – d’autant plus que la participation des étudiants britanniques était en moyenne bien inférieure à celle des autres pays du programme.

En fin de compte, le retrait d’Erasmus est un microcosme des raisons pour lesquelles de nombreux Britanniques avaient voté pour partir pendant le référendum. À tort ou à raison, pour un grand nombre de Britanniques, l’UE est devenue peu ambitieuse, repliée sur elle-même et coûteuse. Plutôt que de s’ouvrir au reste du monde par le libre-échange, il est devenu protectionniste. Et plutôt que d’offrir un bon rapport qualité-prix à ses membres, il est devenu une ponction perçue sur les ressources nationales.

Le retrait d’Erasmus capture l’essence des préoccupations des électeurs de congé et démontre que les personnes qui ont voté pour quitter l’UE n’étaient pas dans l’ensemble des nativistes, protectionnistes, nationalistes comme Nigel Farage, mais plutôt des internationalistes plus flexibles. Des gens comme Farage représentent une opinion minoritaire parmi les Brexiteers, en particulier ceux qui sont au gouvernement britannique aujourd’hui. Au cours des quatre dernières années, depuis que le Royaume-Uni a tenu son référendum sur la sortie de l’Union européenne, les gens de Bruxelles ont été nourris au goutte à goutte d’un récit particulier sur les raisons pour lesquelles les gens ont voté comme ils l’ont fait, ce qui est méconnaissable pour ceux qui ont voté.

Le Brexit était motivé par un motif tout à fait plus libéral que celui décrit dans les médias. Il s’agissait d’être un acteur mondial plutôt que simplement européen, il s’agissait d’optimiser les ressources et la responsabilité fiscale, et de poursuivre une approche beaucoup plus ambitieuse du libre-échange que celle de l’UE. Et bien que oui, il s’agissait aussi dans une certaine mesure de contrôler l’immigration, il ne s’agissait pas de la mettre fin, mais plutôt de créer des règles du jeu équitables qui permettaient aux personnes originaires d’Afrique du Sud, du Canada et d’Australie de pouvoir entrer sur un pied d’égalité avec celles de Pologne. , Roumanie et France.

La décision de quitter Erasmus résume tout cela. Le nouveau programme Turing ne s’adressera pas uniquement aux Européens, il le sera pour tout le monde. Ce sera plus rentable. Et peut-être le plus important de tous, il sera beaucoup plus ambitieux dans son objectif de rassembler des institutions académiques du monde entier. Un pas vers une Grande-Bretagne plus globale.