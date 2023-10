« Éradiquer ces barbares » : les candidats républicains à la présidentielle de 2024 présentent des plans pour aider Israël à combattre le Hamas

Les candidats républicains à la présidentielle se sont précipités à la défense d’Israël après les attaques terroristes du Hamas, énumérant les mesures immédiates qu’ils estiment que les États-Unis devraient prendre pour aider l’allié alors que la guerre continue.

Israël a lancé sa contre-offensive à Gaza après les attaques terroristes de samedi qui ont fait des milliers de morts parmi les Israéliens et les Palestiniens, ainsi qu’au moins 27 morts. les Américains, et bien d’autres encore pris en otage par le Hamas. Les candidats républicains à la présidence ont appelé les États-Unis à prendre diverses formes d’actions immédiates, notamment en fournissant une aide à Israël, en gelant les 6 milliards de dollars que le président Joe Biden a récemment promis à l’Iran en échange de prisonniers américains et en imposant des sanctions à l’Iran.

« Nous devons non seulement être aux côtés d’Israël, mais nous devons également le soutenir dans sa poursuite et son éradication de ces barbares. Israël, avec le plein soutien des États-Unis, devrait tuer les membres du Hamas et détruire toute son infrastructure », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. a écrit dans un tweet de lundi. « L’Amérique doit immédiatement faire trois choses : (i) geler tout argent que Joe Biden a mis à la disposition de l’Iran ; (ii) couper tout type d’aide étrangère au Hamas ; et (iii) fermer immédiatement la grande frontière sud des États-Unis pour garantir que nous soyons en mesure de mieux protéger les Américains ici chez nous contre ces menaces réelles.

Après que l’administration Biden a accepté d’envoyer 6 milliards de dollars à l’Iran le 11 septembre en échange de cinq prisonniers américains, elle aurait empêché l’Iran d’accéder aux fonds suite aux attaques terroristes du Hamas.

En plus de récupérer les 6 milliards de dollars, DeSantis a déclaré jeudi qu’il « imposerait les sanctions les plus sévères possibles à l’Iran » pour empêcher le pays « d’alimenter le terrorisme ».

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a également appelé au gel des 6 milliards de dollars et a proposé qu’ils soient plutôt redirigés vers Israël. L’ancien ambassadeur a alors proposé d’imposer des sanctions à l’Iran et à ceux qui achètent son pétrole.

« Israël a besoin de notre aide dans cette bataille du bien contre le mal », Haley a écrit dans un tweet exposant son plan. (EN RELATION : « Forces sinistres » : les candidats républicains pour 2024 critiquent Biden et les démocrates pour avoir tendu les relations entre les États-Unis et Israël)

L’ancien ambassadeur a déclaré que les États-Unis devraient « fournir à Israël toutes les armes et tous les renseignements dont il a besoin pour se défendre et détruire les terroristes en son sein », « avertir tous les gouvernements de la région, en particulier le gouvernement du Liban, qu’ils ne doivent pas autoriser l’utilisation de de leur territoire à s’engager dans cette bataille » et « mettre fin au soutien des contribuables américains à toutes les entités palestiniennes ou aux entités soutenues par les Nations Unies qui se rangent du côté du Hamas ou ne dénoncent pas les activités antisémites ».

L’ancien président Donald Trump maintient que le conflit Israël-Hamas n’aurait pas eu lieu s’il avait été président, et aussi appelé mercredi pour avoir gelé les 6 milliards de dollars. Sous l’administration Trump, les accords d’Abraham ont été conclus et l’ambassade américaine en Israël a été transférée à Jérusalem.

L’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy a proposé un plan pour soutenir Israël, mais a mis en garde contre toute implication dans une autre guerre au Moyen-Orient, visant Haley pour appel L’agression du Hamas est considérée comme une « attaque contre l’Amérique » et dit « finissez-les ».

« Les attaques menées par le Hamas contre Israël étaient barbares et ne peuvent être tolérées. Nous avons besoin d’une réponse rationnelle qui soutienne Israël tout en évitant un autre désastre dirigé par les États-Unis au Moyen-Orient », a déclaré Ramaswamy. a écrit sur Twitter. « Les États-Unis devraient fournir à Israël un soutien diplomatique, un partage de renseignements et les munitions nécessaires pour défendre sa propre patrie, tout en prenant des précautions particulières pour éviter une guerre régionale plus large au Moyen-Orient qui ne ferait *pas* progresser les intérêts américains. »

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a abordé mardi les actions que les États-Unis devraient entreprendre dans la guerre lors d’un discours de politique étrangère et a donné un aperçu de la manière dont il soutiendrait l’allié s’il était président.

« Numéro un : nous devons sauver les otages américains et les faire sortir. Période. Nous devons ramener ces Américains chez eux dès maintenant. Utilisez nos forces spéciales s’il le faut », Scott dit. « Et lorsque je suis dans le Bureau Ovale, si Israël a besoin de quelque chose, un simple appel téléphonique à ma Maison Blanche suffit. Lorsque les alliés de l’Amérique doivent recharger leurs batteries, il faut que l’arsenal de la démocratie soit préparé et préparé.»

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a également prononcé un important discours de politique étrangère, dans lequel il a appelé à accorder à Israël « un soutien politique et militaire maximal » et à mettre fin à l’aide américaine à l’Iran à la suite des attaques du Hamas.

« Le Hamas est un mandataire de l’Iran. Nous devons mettre un terme à l’apaisement de Joe Biden avec l’Iran, en bloquant immédiatement tout l’argent qu’il a mis à la disposition de l’Iran au cours des derniers mois – pas seulement les derniers 6 milliards de dollars, mais la totalité – et nous devons également faire respecter pleinement nos politiques pétrolières. sanctions », Burgum dit Mercredi.

Burgum aussi dit journalistes jeudi qu’il s’engagerait à envoyer des troupes américaines en Israël pour sauver les otages.

L’ancien vice-président Mike Pence estime que les États-Unis devraient annuler le paiement de la rançon de 6 milliards de dollars et tirer parti de leur puissance militaire pour « isoler l’Iran », ainsi qu’imposer des « sanctions instantanées » dans la région. dit Fox News mercredi. Pence soutient également l’envoi d’un autre groupe de porte-avions positionné près de l’allié.

« Si j’étais président des États-Unis, j’aurais placé l’équipe dans la salle de crise, j’aurais ordonné au commandement conjoint des opérations spéciales de lever les forces spéciales et de les préparer immédiatement à se déployer à Gaza, et de dire au Hamas « Soit vous abandonnez tous les otages américains, soit vous abandonnez tous les otages israéliens, soit nous y allons avec les forces de Tsahal et nous les ramènerons chez eux », a déclaré Pence.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a énoncé trois actions que les États-Unis devraient entreprendre en réponse à la guerre, notamment en répondant au poste de président actuellement vacant au Congrès.

« Lorsque l’Amérique fait preuve de faiblesse et de divisions, les mauvais acteurs du monde entier tentent d’en tirer profit. Ne pas avoir de président de la Chambre en ce moment est irresponsable », Christie a écrit sur Twitter lundi. « Trois mesures que l’Amérique doit prendre : trouver un président de la Chambre, contenir le conflit afin qu’il ne s’étende pas à d’autres régions, et travailler avec Benjamin Netanyahu pour s’assurer qu’ils disposent de tout ce dont ils ont besoin. »

Après que Kevin McCarthy ait été évincé de son poste de leader la semaine dernière, le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, a obtenu la nomination du GOP à la présidence mercredi, pour ensuite se retirer de la course à la présidence jeudi soir. Le représentant Jim Jordan de l’Ohio a ensuite été sélectionné pour la nomination du GOP au poste de président et attend un vote difficile à la Chambre pour remporter le poste de président.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a également déclaré que la Chambre devait élire un président pour octroyer des crédits à Israël, qui devraient être distincts du financement de l’Ukraine.

« Israël doit faire ce qu’il doit faire et nous savons ce qu’il va faire, et nous le soutiendrons : nous devons éliminer le Hamas », a déclaré Hutchinson. dit lors d’une mairie mardi.

La personnalité conservatrice de la radio Larry Elder a appelé au gel des 6 milliards de dollars et a déclaré au DCNF que les démocrates devaient être tenus responsables de certaines associations avec l’antisémitisme à la suite des attentats.

« Il existe un lien direct entre les récentes attaques terroristes en Israël et l’apaisement de l’Iran par Biden », a déclaré Elder. « Ces attaques rappellent également brutalement que les démocrates doivent s’attaquer de toute urgence à l’hypocrisie qui règne dans leurs rangs en matière de racisme et d’antisémitisme. Nous devons tenir nos dirigeants responsables de leurs associations tout en favorisant un environnement de compréhension et d’unité.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].