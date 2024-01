‘ER’ est le spectacle de confort parfait

Nous sommes au milieu d’un nouvel hiver pandémique sombre, les États-Unis sont confrontés à une vague massive de COVID et, chose impossible, nous sommes au début d’une année d’élection présidentielle. Le moment n’a jamais été aussi propice pour réaliser le drame médical bien-aimé « ER » votre prochain spectacle de frénésie de confort.

“ER”, qui célèbre son 30e anniversaire cette année, est exactement le genre d’émission qui semble avoir disparu à l’ère du streaming : une série télévisée de longue date avec des invités spéciaux, des épisodes de vacances et des finales dramatiques et à suspense tout au long des 15 saisons de Plus de 20 épisodes chacun.

J’ai commencé une revue « ER » juste avant que la pandémie ne frappe et je l’ai terminée l’automne dernier (j’ai pris un peu de temps libre au milieu, d’accord ?). Ayant maintenant regardé les 331 épisodes plus Dans le spécial lookback de la finale de la pré-série, je peux affirmer avec confiance que « ER » était une évasion bien méritée pendant certaines périodes sombres.

À une époque où les émissions de prestige prennent des années entre les saisons et où les émissions préférées des fans sont brusquement annulées par les services de streaming sans résolution, il y avait quelque chose d’infiniment réconfortant à s’installer chaque jour pour regarder une émission qui prend vraiment son temps pour construire un monde complet et se développer. des personnages dont la croissance s’étend, dans certains cas, sur des centaines d’épisodes. Et je ne suis pas le seul à avoir envie de la cohérence chaleureuse d’un spectacle de longue durée ; le drame juridique « Suits », diffusé aux États-Unis de 2011 à 2019, a été l’un des Les émissions les plus regardées de Netflix l’été dernier.

La première de la série « ER » (souvent présentée comme l’une des meilleurs pilotes de télévision de tous les temps), a été initialement écrit par le créateur de la série Michael Crichton en 1974. Mais le scénario a été ignoré pendant des années jusqu’à ce que Warner Bros. acquière les droits et recommence à le présenter, soutenu par le récent succès de Chrichton et de son collaborateur Steven Spielberg, “Jurassic Park”.

Crichton lui-même avait fait des études de médecine avant de devenir écrivain, et son insistance pour que « ER » incorpore une partie du réalisme brut d’une véritable urgence fait partie de ce qui le distingue des drames médicaux antérieurs (et postérieurs). Crichton, décédé en 2008, un an avant la fin de la série, a écrit sur son site Internet qu’il était profondément impliqué dans les premiers épisodes, notamment en demandant aux acteurs de jouer davantage comme de vrais professionnels de la santé et moins comme de faux médecins de télévision.

“J’ai fait de gros efforts pour empêcher les scènes d’avoir un ’bouton’, que ce soit dans l’écriture ou dans l’interprétation”, a écrit Crichton. « Souvent, les scènes télévisées se terminent par un regard significatif ou une pause dramatique. Les acteurs s’attendent à cela. Je voulais que la série soit interrompue avant que cela n’arrive. Donc… pas de regard dramatique et significatif.

“ER” a connu un succès presque immédiat (à son apogée au milieu des années 90, 30 millions de personnes à l’écoute chaque semaine) et, en revoyant les premières saisons, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. L’alchimie du casting initial est magnétique : George Clooney dans le rôle du magnifique pédiatre bad-boy Doug Ross ; Juliana Marguiles dans le rôle d’une infirmière d’urgence aux yeux tristes ; Anthony Edwards en tant que médecin vétéran épuisé et travailleur ; Eriq La Salle en chirurgien caustique et talentueux ; et Noah Wyle dans le rôle du nouveau venu au visage frais qui est sur le point de faire bouleverser son monde par le général du comté.

Mais ce qui m’a le plus frappé en le regardant, et ce qui continue tout au long de la série, c’est la profondeur de la construction du monde. L’écran est toujours rempli de mouvements et d’activités, les patients se pressent dans les zones d’attente, les infirmières s’affairent dans les coulisses, les aides-soignants courent avec les livraisons – le décor chargé donne une sensation presque documentaire aux « urgences » qui perdurent jusqu’aux dernières saisons.

Et ce sont certains des personnages secondaires réguliers qui ont fourni ce sentiment de réalisme et ont survécu à de nombreuses stars les plus prestigieuses. Je m’en voudrais de ne pas mentionner les merveilleuses performances des acteurs qui incarnent les infirmières récurrentes, notamment le personnage de Malik McGrath, interprété par Deezer D, apparu dans 190 épisodes de « ER », ou la charmante Yvette Freeman dans le rôle de l’infirmière Helah. Adams, qui était dans 184 épisodes et dont les répliques impassibles ont contribué à faire de la série ce qu’elle était.

Au mieux, un épisode de « ER » peut ressembler à de la magie, mêlant les histoires de patients et de médecins pour produire un impact émotionnel maximal. L’épisode de Noël de la saison 2, “Un miracle se produit ici”, est en quelque sorte l’idéal platonique d’une émission spéciale de vacances sur le réseau télévisé, et j’ai peut-être ou non les larmes aux yeux lorsque les médecins se joignent à contrecœur à une interprétation de “Les Douze Jours”. de Noël. »

Mais il n’y a pas que les premières saisons qui tiennent le coup. Lors de mon rewatch, j’ai été frappé par la durée pendant laquelle « ER » reste excellent, plus longtemps qu’il n’a le droit de le faire, en réalité (et plus longtemps que certains autres drames médicaux notables de longue durée).

Alors que le casting de la première et de la deuxième saison a défini une époque, la série fait pivoter intelligemment les personnages d’une manière qui permet à vos relations avec eux de se développer et de changer. Dans la saison 10, diffusée de 2003 à 2004, John Carter de Wyle était passé du statut de nouveau venu à celui de star vétéran, l’incroyablement drôle Sherry Stringfield était revenue pour reprendre son rôle de Dr Susan Lewis et Laura Innes dans celui de la chef grincheuse des urgences, Kerry Weaver. et Maura Tirerney en tant qu’infirmière en difficulté pendant ses études de médecine étaient toutes deux des présentatrices de l’émission.

C’est un témoignage de la force du casting qu’il y a plus de performances merveilleuses à citer que je n’ai de place pour les mentionner ici – Mekhi Phifer dans le rôle du Dr Greg Pratt mérite cependant ses lauriers, en particulier pour sa transition sur plusieurs saisons de résident arrogant à chevronné. médecin. Il en va de même pour Parminder Nagra dans le rôle du Dr Neela Rasgotra, désordonnée et en proie à un triangle amoureux. Et il y a Goran Visjinic, qui a remplacé Clooney en tant qu’idole résidente (et qui, comme La critique de télévision Emily Nussbaum a suggéré en 2003est sans doute plus chaud que Clooney).

La portée même de la série a permis le développement du personnage, même pour les nouveaux arrivants. Il y a suffisamment d’épisodes « Urgences » non seulement pour faire connaissance avec chaque médecin ou infirmière, mais aussi pour les voir grandir, rencontrer leurs familles, visiter l’intérieur de leurs appartements et, oui, les suivre à travers certains voyages à l’étranger. meilleurs mélodrames personnels.

Il y a des moments maladroits, bien sûr, et certains personnages semblent être très maudits par la salle des scénaristes (Sam Taggert de Linda Cardellini endure plus que sa juste part de traumatisme, tout comme le Dr Weaver), mais il y a une qualité désarmante de sérieux dans de nombreux “ER”. ” intrigues secondaires. Les personnages gèrent les diagnostics de VIH, la violence armée, les membres de la famille instables, les batailles pour la garde, la question de savoir s’il faut ou non confier un enfant trans mineur à un parent qui ne le soutient pas, et même une histoire entière qui se déroule dans un camp de réfugiés au Darfour.

Et puis bien sûr, il y a des rebondissements qui sont du pur spectacle (Dr Romano contre l’hélicoptère, ça vous tente ?), mais ils sont utilisés avec suffisamment de parcimonie pour rester amusants… pour la plupart.

Le véritable cœur des « urgences » est le temps passé dans les coins des urgences générales du comté, très fréquentées, avec des médecins et des infirmières surchargés de travail et le flux constant de nouveaux patients. Alors si vous recherchez une nouvelle frénésie de confort, je vous invite à vous asseoir dans la salle d’attente du County — l’un des médecins sera bientôt avec vous.