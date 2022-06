Équité périodique : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est important ?

C’est arrivé à tant de personnes qui ont leurs règles : vous continuez votre vie jusqu’à ce que vous réalisiez que vous venez d’avoir vos règles. La bousculade maladroite pour trouver des toilettes et la prière fervente pour laquelle vous avez emballé un produit menstruel vous laisse un sentiment d’anxiété, de vulnérabilité et d’exposition. Ceci est aggravé par le fait que notre société stigmatise les menstruations – ou vraiment, tout ce qui a à voir avec un utérus – et un tabou plane sur ces discussions.

Ce scénario est bien pire si vous êtes l’un des presque 22 millions de femmes vivent dans la pauvreté aux États-Unis et n’ont pas les moyens d’acheter des produits d’hygiène menstruelle, un problème connu sous le nom de pauvreté menstruelle. Une étude dans Obstétrique et Gynécologie ont démontré que 64% des femmes ont déclaré avoir déjà eu des difficultés à se procurer des produits menstruels, tels que des serviettes hygiéniques, des tampons ou des produits réutilisables comme les coupes menstruelles. Et 21 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure d’acheter ces produits chaque mois. Les personnes sans abri ou incarcérées courent un risque particulièrement élevé de ne pas avoir accès à des produits d’hygiène menstruelle adéquats.

Pourquoi les produits d’époque sont-ils un luxe ?

La menstruation est un fait fondamental de l’existence humaine. Les produits d’hygiène menstruelle sont des nécessités, pas des luxes, et doivent être traités comme tels. Malheureusement, les coupons alimentaires et les subventions du programme WIC (femmes, nourrissons et enfants) qui aident à l’épicerie ne couvrent pas les produits menstruels.

J’ai eu des patients qui m’ont dit qu’ils utilisaient du papier hygiénique ou des serviettes en papier au lieu de serviettes ou de tampons parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’acheter des produits menstruels. Les personnes ayant des règles abondantes nécessitant des changements fréquents de ces produits sont particulièrement confrontées à des défis financiers, car elles doivent acheter encore plus de serviettes ou de tampons que la personne menstruée moyenne. S’ils essaient de prolonger la durée de vie des produits en les utilisant pendant plusieurs heures à la fois, ils peuvent se retrouver avec une irritation vulvaire et un inconfort vaginal. Ils peuvent également être plus exposés au syndrome de choc toxique, une infection potentiellement mortelle.

Pourquoi est-il important de parler de la stigmatisation liée aux règles ?

Nous devons lutter contre la stigmatisation entourant les menstruations afin de comprendre et de résoudre les défis auxquels les personnes sont confrontées en matière d’accès aux produits d’hygiène menstruelle. La pauvreté menstruelle est réelle. L’équité de la période devrait également être réelle. L’embarras ou les tabous peuvent empêcher les gens de se défendre, mais si cette stigmatisation est supprimée – ou même atténuée en parlant de ces problèmes – nous, en tant que société, pouvons aller de l’avant pour répondre aux besoins de la moitié de notre population. Il n’y a pas d’équité lorsque la moitié de la population supporte la détresse financière et physique résultant du cycle de reproduction nécessaire pour assurer la survie humaine.

Comment lutter contre la pauvreté menstruelle ?

Il existe des solutions simples à la pauvreté menstruelle. La première consiste à éliminer la taxe sur les produits menstruels. Pensez-y : tout comme la nourriture, une nécessité pour nous tous, n’est pas taxée, les produits menstruels ne devraient pas l’être. Les produits réutilisables, tels que les coupes menstruelles ou les sous-vêtements, devraient être subventionnés et leur utilisation encouragée, afin d’éliminer les déchets excédentaires des serviettes et tampons emballés individuellement. Si ces produits sont publicisés, promus et abordables, davantage de femmes peuvent les opter. Des serviettes et des tampons doivent être disponibles gratuit dans les écoles et les bâtiments fédéraux (note : téléchargement automatique).

Enfin, vous pouvez agir : écrivez ou appelez vos législateurs ! Il y a une facture fantastique, Loi de 2019 sur l’équité menstruelle pour tous, parrainé par la représentante Grace Meng, qui a été présenté le 26 mars 2019, mais n’a jamais reçu de vote. Il n’y a aucune bonne raison pour que ce projet de loi, qui permettrait aux sans-abri, aux personnes incarcérées, aux étudiants et aux employés fédéraux d’accéder gratuitement aux produits d’hygiène menstruelle, n’ait même jamais été soumis au vote. Nous vivons dans l’un des pays les plus riches du monde, et le manque de produits d’hygiène menstruelle ne devrait jamais avoir d’impact sur la capacité d’une personne à travailler ou à aller à l’école. Il est temps d’arrêter de traiter les personnes avec un utérus comme des citoyens de seconde zone.