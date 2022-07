Équipes spéciales – Shaw Local

Bienvenue à la 12e de notre série en 12 parties alors que nous vous préparons pour le camp d’entraînement Bears 2022 en examinant chaque groupe de position sur le tableau de profondeur, les équipes spéciales et le nouveau personnel d’entraîneurs.

Nous vous apporterons de brefs rapports de dépistage avec des avantages et des inconvénients pour chaque joueur notable, comment chaque groupe se compare au reste de la NFL, les surprises et les déceptions potentielles projetées, la liste finale de 53 hommes et probablement les gardiens de l’équipe d’entraînement.

Le coup de pied devrait être entre de bonnes mains et il existe un certain nombre d’options intéressantes dans le jeu de retour.

Le botté de dégagement est une inconnue en ce moment avec le choix de septième ronde Trenton Gill comme seul parieur sur la liste.

Le nouveau coordinateur des équipes spéciales, Richard Hightower, est expérimenté et bien considéré dans la ligue, mais la plupart des meilleurs gars de la couverture de l’année dernière sont partis.

Santos du Caire

Santos a été de l’argent lors de sa deuxième remise des gaz avec les Bears, convertissant 56 des 62 tentatives de placement et donnant des coups de pied dans les 33 matchs au cours des deux dernières saisons. Il est 63 pour 65 sur les points supplémentaires.

Au cours de cette séquence, il a fait 40 tentatives consécutives, égalant Gary Anderson au troisième rang de l’histoire de la NFL derrière Adam Vinatieri (44) et Mike Vanderjagt (42), les trois autres faisant au moins la moitié de leurs coups de pied à l’intérieur à la maison.

Le plus gros plus : Santos est l’un des botteurs les plus précis de l’histoire de la NFL, réussissant 154 tentatives sur 174 à l’intérieur de la ligne des 50 verges.

La plus grande préoccupation: Il manque de portée, tentant seulement 22 coups de pied en dehors des 50 sur huit saisons et n’en convertissant que 10.

Gill Trenton

Les Bears ont fait de Gill le 255e choix et le quatrième des quatre parieurs repêchés cette année. Il remplacera l’agent libre Patrick O’Donnell, qui n’a pas démissionné principalement en raison d’un changement de plafond salarial.

Gill était un débutant et un démarreur de trois ans à North Carolina St.

Le plus gros avantage: Gill (6-4, 220) a une grande taille et des traits.

La plus grande préoccupation: Sa jambe n’est pas encore aussi forte que prévu, les coups de pied directionnels doivent être travaillés.

Patrick Balance

Vétéran de sept ans, Scales a fait chaque long cliché pour les Bears en 81 matchs consécutifs depuis qu’il est devenu le vivaneau à temps plein en 2016.

Le plus gros avantage: À quand remonte la dernière fois que les Bears ont eu un mauvais snap sur un coup de pied ou un botté de dégagement?

La plus grande préoccupation: À seulement 6 pieds 3 pouces et 230 livres, il peut être maîtrisé, même si cela n’a pas encore posé de problème.

Vélus Jones Jr.

Choix de troisième tour des Bears cette année, Jones était clairement à découvert en tant que receveur large sur la base de sa production universitaire, mais il a été à égalité pour le joueur des équipes spéciales de l’année dans la SEC la saison dernière avec une moyenne de 27,3 verges sur 23 retours de coup de pied et une moyenne de 15,1 verges sur 18 retours de dégagement.

Le plus gros avantage: Jones a une vitesse d’élite (4,31 dans le 40). C’est un coureur offensif et intrépide avec le ballon dans les mains.

La plus grande préoccupation: Il est encore quelque peu inexpérimenté dans la mise en service et le retour des bottés de dégagement. Il l’a fait dans des matchs pour la première fois la saison dernière au Tennessee.

Khalil Herbert

Herbert est un solide porteur de ballon n ° 2 qui semble manquer des traits d’un grand retourneur, mais il a connu une belle saison recrue. Il a renvoyé 27 coups d’envoi pour une moyenne de 24,1 verges.

Le plus gros avantage: Il est extrêmement décisif et touche rapidement les coutures.

La plus grande préoccupation: Herbert manque de vitesse de circuit.

Dazz Newsome

Newsome a rarement vu le terrain l’année dernière en tant que recrue. Il a retourné six bottés de dégagement pour une moyenne de 12,5 verges avec une longue de 28, et le travail de retour de botté est clairement à gagner.

Le plus gros avantage: Grande rapidité sur courte distance et changement de direction.

La plus grande préoccupation: Peut-être pas assez comme receveur pour faire partie de la liste des 53 joueurs.

Nsimba Webster

Webster est un guerrier des équipes spéciales qui peut tout faire et qui est solide dans la couverture mais pas spécial dans les retours.

Le plus gros avantage: L’attitude et l’agitation des équipes spéciales sont toutes là.

La plus grande préoccupation: A eu la chance d’être le principal retourneur des Raiders en 2020 et n’a pas réussi à impressionner.

Trestan Ebner

25e choix de cette année au sixième tour, Ebner a été le joueur de l’année des équipes spéciales du Big 12 en 2020 et 2021, ce qui en fait son billet le plus probable pour les 53 derniers.

Le maigre

Où ils se situent dans la NFL: Si Gill n’est que dans la moyenne de la ligue, ils devraient être dans la première moitié de la ligue mais pas nécessairement “spéciaux”.

Potentiel: Les comps que nous obtenons sur Jones Jr. sont Cordarrelle Patterson, ce qui pourrait rendre ces équipes formidables.

Des surprises: Jones Jr. et Gill sont en fait “tout ça”, et les équipes spéciales des Bears sont parmi les cinq premières.

Déceptions: Avec tant d’espoir investi dans les recrues, cela pourrait être un point chaud tout au long de la saison.

Résultat: Santos et Scales vont bien, les Bears font concurrence à Gill dans le camp, et le jeu de retour et les unités de couverture s’avèrent solides avec tant de jeunes en compétition pour les places sur la liste.

