équipes quart de finale ; Berhalter, un nouvel accord aux États-Unis ?

Ce n’est pas parce que la Coupe du monde a fait une pause que nous le sommes ! Avec deux jours sans match avant les quarts de finale, il y a de quoi se préparer avant que les huit dernières équipes encore en lice ne donnent le coup d’envoi du tournoi vendredi.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de mercredi et un aperçu de ce qui se passera plus tard dans la semaine.

Quarts de finale de la Coupe du monde : 1 gros truc pour 8 équipes

Il y a beaucoup de puissance de star, de grands affrontements et de meilleurs joueurs qui ont tous pour objectif de soulever le trophée le 18 décembre.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

L’action commence le 9 décembre avec le coup d’envoi de la Croatie et du Brésil, suivi par les Pays-Bas affrontant l’Argentine.

Le 10 décembre, le Maroc affrontera le Portugal avant que l’Angleterre contre la France ne conclue l’action du week-end.

Avant le début des matchs, ESPN examine chaque équipe avec des éléments clés à surveiller et des joueurs à connaître.

Cliquez sur ICI pour obtenir la répartition complète, y compris nos prédictions sur les équipes qui progresseront.

– Classement de la Coupe du monde : les huit dernières équipes comptent quatre vainqueurs précédents

Croatie vs Brésil

Vendredi 9 décembre, 10 h HE

Remarque sur la Croatie : En tant que manager, Zlatko Dalic sait qu’il a un trio de milieu de terrain – Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et Luka Modric – qui a une longue expérience et le genre de capacité technique nécessaire pour jouer à distance et faire en sorte que les adversaires vous poursuivent. Il a également raison de dire qu’aucun des adversaires du Brésil jusqu’à présent n’a essayé de jouer au football de possession contre eux.

Remarque sur le Brésil : Vous connaissez Neymar, mais gardez un œil sur Richarlison, qui a 25 ans, joue pour Tottenham Hotspur et a été l’une des fascinations de ce tournoi à la fois en raison de ses prouesses autour du but et aussi de sa célébration de la danse du pigeon. Cherchez-le devant le but. Ou danser après avoir mis le ballon dans le filet.

Pays-Bas contre Argentine

Vendredi 9 décembre, 14 h HE

Remarque sur l’Argentine : Tout tourne autour de Lionel Messi. En termes de football, sa poursuite de la gloire de la Coupe du monde est aussi proche que possible de la reproduction de “Last Dance” de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Jusqu’à présent au Qatar, Messi a tenu ses promesses, marquant trois buts et inspirant l’équipe de Lionel Scaloni en quarts de finale, mais à chaque étape, la pression s’intensifie. Cette équipe n’a pas la profondeur de talent de ses prédécesseurs, mais le rêve du premier titre de l’Argentine depuis 1986 est vivant.

Remarque sur les Pays-Bas : Cody Gakpo fait la une des journaux ici avec trois buts en quatre matchs et a été lié à un transfert en janvier à Manchester United, tandis que Memphis Depay mérite d’être surveillé en tant qu’attaquant clé. Mais si les Pays-Bas gagnent, ils ont besoin du milieu de terrain défensif Frenkie de Jong pour être au sommet de son art.

Maroc vs Portugal

Samedi 10 décembre, 10 h HE

Remarque sur le Maroc : Après être devenus la première nation africaine à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en 1986, les Lions de l’Atlas sont à nouveau au bord de l’histoire. Une victoire contre le Portugal en ferait la première équipe africaine à atteindre les demi-finales, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) tous perdus en quarts de finale.

Remarque sur le Portugal : La plupart du bruit autour du Portugal depuis leur arrivée au Qatar s’est concentré sur Cristiano Ronaldo, mais tranquillement Bruno Fernandes a été en pleine forme. Habituellement déployé dans un rôle central pour Manchester United, il a été utilisé à droite des trois premiers lors de la Coupe du monde et cela a payé. Et avec Ronaldo, 37 ans, désormais sur le banc en faveur de l’attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos, 21 ans, cela pourrait être un changement de garde.

Angleterre contre France

Samedi 10 décembre, 14 h HE

Remarque sur l’Angleterre : Capitaine d’escouade Harry Kane a remporté le Soulier d’or lors de la dernière Coupe du monde mais a marqué cinq de ses six buts en Russie lors de la phase de groupes. Le joueur de 29 ans a depuis modifié son approche du football de tournoi visant à culminer dans les huitièmes de finale et son premier but au Qatar lors de la victoire de l’Angleterre en huitièmes de finale contre le Sénégal a été un début encourageant.

Remarque sur la France : Kylian Mbappe est actuellement le meilleur joueur du monde. Il a été imparable et injouable jusqu’à présent dans ce tournoi avec cinq buts et deux passes décisives en quatre matchs. C’était normal de penser que la France aurait une baisse de forme en raison des blessures d’avant le tournoi, mais tant que Mbappe est sur le terrain, Les Bleus resteront sur la bonne voie pour répéter en tant que champions.

Dernières nouvelles aux États-Unis : Berhalter prêt à le relancer ?

Le dernier en date de Jeff Carlisle d’ESPN est que le manager de l’équipe masculine américaine Gregg Berhalter est sur le point d’entamer des discussions sur un nouveau contrat avec la Fédération américaine de football.

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Une source a reconnu qu’il était encore très tôt dans le processus, et d’autres sources ont indiqué que Berhalter était intéressé à explorer les options de club européen.

Alors que Berhalter a obtenu une note de passage au Qatar, il ne fait aucun doute que les fans américains en voulaient plus. Ainsi, avec quelques jours pour décompresser et analyser cette équipe et son tournoi, les rédacteurs d’ESPN se sont assis pour discuter de ce que cette équipe a bien fait, de ce qu’elle n’a pas fait et de la direction qu’elle prend à partir d’ici. Vérifiez-le ICI.

Et pour rappel, nous sommes à moins de quatre ans de la Suivant Coupe du monde (coorganisée avec le Mexique et le Canada). Bien que des tonnes changeront d’ici là, ESPN vous donne une évaluation bien trop précoce de ce à quoi pourrait ressembler la liste des États-Unis, avec de nombreux visages familiers mais d’autres joueurs à surveiller. Regarde ICI.

jouer 1:46 Gregg Berhalter s’entretient avec Sam Borden après la sortie de la Coupe du monde de l’USMNT aux mains des Pays-Bas.

Nouvelles et notes

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que le club était “tourné vers l’avenir” après le départ acrimonieux de Cristiano Ronaldo le mois dernier. Ronaldo est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec United en novembre à la suite d’une interview controversée avant la Coupe du monde. Interrogé sur le départ de Ronaldo pour la première fois, Ten Hag a déclaré sur le site officiel du club: “Il est parti et c’est du passé. Nous regardons maintenant vers l’avant et nous regardons vers l’avenir.”

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a déclaré catégoriquement que le quart de finale de la Coupe du monde des Pays-Bas contre l’Argentine vendredi n’était pas une bataille entre lui et Lionel Messi, mais a ajouté que son équipe serait prudente dans son approche. Les Néerlandais sont également confrontés à la possibilité que la majorité des quelque 80 000 spectateurs du stade Lusail encouragent l’Argentine alors qu’un nombre étonnamment faible de supporters néerlandais vêtus d’orange ont voyagé.