CORTINA D’AMPEZZO, Italie: Normalement, il faut beaucoup de temps aux skieurs norvégiens en herbe pour faire partie de l’équipe nationale de vitesse pour les grands événements.

Henrik Ra l’a fait après seulement six départs en Coupe du monde.

Il a rejoint l’équipe norvégienne blessée pour les championnats du monde huit semaines seulement après sa première course de haut niveau.

Le Ra d’Oslo, 25 ans, est l’un des deux partants norvégiens en super G et en descente, aux côtés de Kjetil Jansrud, qui a remporté le titre mondial de descente il y a deux ans.

Jusqu’à présent, c’est une belle expérience. J’ai vraiment hâte de participer à la descente, a déclaré Ra après son entraînement vendredi, un jour après avoir terminé 17e du super-G.

L’histoire n’est pas très différente pour l’équipe féminine, avec également deux partants en descente le samedi: Kajsa Vickhoff Lie et Ragnhild Mowinckel.

L’équipe masculine, surnommée The Attacking Vikings, aurait pu aligner cinq coureurs pour la descente du dimanche, quatre places régulières plus une place supplémentaire gagnée par Jansruds.

Mais l’équipe a été privée de certains de ses plus grands noms dans le monde, perdant Aleksander Aamodt Kilde et Adrian Smiseth Sejersted à cause de blessures au genou.

Kilde, le premier champion de la Coupe du monde de la Norvège depuis la retraite hors pair Aksel Lund Svindal a remporté le dernier de ses deux titres en 2009, s’est blessé au genou lors d’un accident d’entraînement en Autriche il y a un mois.

Sejersted a décroché deux podiums en Coupe du monde en décembre avant de se blesser au genou dans la descente de Bormio, dernière course de 2020.

Plus de malchance a frappé l’équipe lorsque deux coureurs de 20 ans, qui ont fait leur percée en slalom géant cette saison, ont également subi des blessures au genou en fin de saison.

Lucas Braathen, qui a remporté le premier match de la saison de la Coupe du monde en octobre, et Atle Lie McGrath ont été blessés début janvier en GS à Adelboden. Ils se spécialisent en GS mais ont également participé à des courses de vitesse.

Cela laisse à Ra une tâche difficile de les remplacer sur la grande scène.

Pour le moment, ce n’est pas comme ça. J’ai toujours Jansrud à mes côtés », dit-il. «Bien sûr, j’ai de grosses chaussures à remplir.

Le meilleur résultat de Ra à ses six départs en Coupe du monde était une impressionnante 16e place dans la descente classique à Kitzbhel il y a trois semaines.

Il y a toujours de la pression, on se sent toujours nerveux, il y a toujours une sorte d’excitation dans la course, dit-il. Jusqu’à présent, c’est OK. Je ne ressens pas une pression énorme, je suis toujours capable de skier correctement.

Même si Ra vient de rejoindre, il porte déjà la même attitude décontractée qui a été une marque de fabrique de l’équipe.

Skier sur un nouveau parcours difficile le dimanche en descente? Cela ne lui fait pas peur, ayant eu plusieurs premières sur des pentes exigeantes cette saison.

Je ne suis jamais allé à Kitzbhel. Je ne suis jamais allé à Garmisch. De mon côté, c’est plus ou moins la même chose, dit Ra. C’est toujours la même mentalité. C’est un défi amusant.

Pourtant, il s’est tourné vers les conseils de Jansrud, qui sait une chose ou deux sur les blessures et les mondes.

Il s’est déchiré les ligaments dans le super-G à Schladming en 2013, et il est entré dans les championnats du monde 2019 avec deux fractures dans la main gauche, et a quand même fini par battre Svindal à l’or.

Les blessures font partie du sport. Nos équipes ont été très durement touchées. C’est triste. Alex et Adrian me manquent, a déclaré Jansrud. «C’est une sensation différente dans l’équipe.

Lie l’a définitivement ressenti.

J’étais la seule athlète l’année dernière, alors maintenant j’étais 100% de plus, a-t-elle plaisanté.

Je pense que nous sommes un bon groupe et moi et Ragmow essayons de nous entraider, alors nous essayons de l’intensifier.

Mowinckel, deux fois médaillée d’argent à l’OIympic, revient lentement d’avoir déchiré son LCA droit deux fois en huit mois en 2019 et de quelques autres claques, comme elle l’a dit.

Cela prend du temps, a déclaré Mowinckel. Je ne regarde pas les résultats pour le moment, mais je sais que si je continue à faire ce que je fais, les résultats viendront.

Comme Svindal et Jansrud l’ont montré au fil des ans, la Norvège ne devrait pas trop s’inquiéter de la taille de son équipe.

Habituellement, il suffit que la Norvège ait un gars au départ, se vantait Jansrud, car nous gagnons de toute façon.

Andrew Dampf, rédacteur de l’AP Sports, a contribué à ce rapport.

