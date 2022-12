Équipes, calendrier et comment ils se sont qualifiés pour les quatre derniers

Et puis il y en avait quatre. Nous approchons de la fin de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar et les 32 équipes ont été réduites à quatre d’élite qui ne sont qu’à un pas de la gloire. La France, l’Argentine, la Croatie et le Maroc se sont qualifiés pour le dernier carré après deux tours de football intenses.

Voici les compositions des demi-finales

Argentine vs Croatie – Demi-finale 1

Lors de la première demi-finale de la compétition, l’Argentine de Lionel Messi affrontera la Croatie de Luka Modric. Ayant ses espoirs anéantis par l’Allemagne en 2014, Messi rêve à nouveau d’essayer de remporter le trophée le plus prestigieux que le football puisse offrir et de sceller son héritage en tant que grand de tous les temps, peut-être même le plus grand de tous les temps.

La route de l’Argentine vers les demi-finales

Phase de groupes

Perdu contre l’Arabie Saoudite 1-2

Battre le Mexique 2-0

Battre la Pologne 2-0

huitièmes de finale

Quart de finale

Battre les Pays-Bas 4-3 (tirs au but)

D’un autre côté, la Croatie a de nouveau produit une campagne impressionnante après avoir terminé deuxième la dernière fois. Modric a brisé le duopole de Messi et Ronaldo pour remporter le Ballon D’or en 2018 et visera à se donner une autre chance de créer l’histoire en guidant son pays vers son tout premier titre mondial.

La route de la Croatie vers les demi-finales

Phase de groupes

Match nul avec le Maroc 0-0

Battre le Canada 4-1

Match nul avec la Belgique 0-0

huitièmes de finale

Battre le Japon 3-1 (tirs au but)

Quart de finale

Battre le Brésil 4-1 (tirs au but)

France vs Maroc – Demi-finale 2

La France a fait un autre pas de géant pour devenir la première nation en 60 ans à défendre avec succès son titre mondial. On s’attend à ce que Kylian Mbappe ait été à l’avant-garde de sa campagne jusqu’à présent, trouvant le fond du filet cinq fois jusqu’à présent – le plus de la compétition jusqu’à présent.

La route de la France vers les demi-finales

Phase de groupes

Battre l’Australie 4-1

Battre le Danemark 2-1

Défaite contre la Tunisie 0-1

huitièmes de finale

Quart de finale

La France sera confrontée au défi d’un Maroc fougueux qui a défié toutes les chances en devenant la première nation africaine à entrer dans le dernier carré d’une coupe du monde. Achraf Hakimi verrouillera les cornes avec son “ami” Mbappe en demi-finale, dans l’espoir de tuer un autre géant du football pour maintenir la course de conte de fées.

La route du Maroc vers les demi-finales

Phase de groupes

Match nul avec la Croatie 0-0

Battre la Belgique 2-0

Battre le Canada 2-1

huitièmes de finale

Battre l’Espagne 3-0 (tirs au but)

Quart de finale

La première demi-finale entre l’Argentine et la Croatie se jouera le 13 décembre (mardi) au stade Lusail tandis que la deuxième demi-finale entre la France et le Maroc se tiendra le 14 décembre (mercredi) au stade Al-Bayt.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici