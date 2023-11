ÉQUIPES AMÉRICAINES DE DIVERTISSEMENT DU WEEK-END AVEC NETCAPITAL POUR UNE LEVÉE DE CAPITAL

American Weekend Entertainment, Inc. lance sa levée de fonds réglementaire (CF) sur le portail de financement Netcapital

NEW YORK, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — American Weekend Entertainment, une plateforme de création innovante qui permet aux fans de la génération Z de culture pop d’organiser et de diffuser du contenu multimédia authentique, est fière d’annoncer le lancement de son cycle RegCF sur Netcapital (Nasdaq : NCPLNCPLW) L’offre est accessible à l’adresse : https://netcapital.com/companies/aweinc

American Weekend Entertainment, Inc. est la société mère de Music Daily, un réseau d’audience fournissant des informations actualisées, des critiques et des informations sur le monde de la musique. Créée par et pour la génération Z, la plateforme couvre un large spectre de genres musicaux, notamment la pop, le rock et le hip hop. Les réseaux d’influenceurs de Music Daily ont la capacité d’impliquer des sous-cultures, des communautés de niche et des fandoms, permettant ainsi des partenariats marketing percutants pour atteindre la génération Z à une échelle significative.

“Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de notre augmentation de capital sur la plateforme Netcapital afin de stimuler la croissance et le développement de notre entreprise”, a déclaré Mel Adler, PDG d’American Weekend Entertainment. “Le fait qu’ils mettent l’accent sur la conformité et se spécialisent dans les augmentations de FC a été un facteur majeur dans notre processus de sélection et collaborer avec leur équipe a été un plaisir. Je les recommande vivement à toute entreprise en démarrage à la recherche de capital de croissance.”

Netcapital.com est un portail de financement enregistré auprès de la SEC qui permet aux entreprises privées de lever des capitaux en ligne, permettant ainsi aux investisseurs du monde entier d’investir facilement en quelques clics. Les offres de titres sur la plateforme sont accessibles via des pages d’offres individuelles, où les entreprises fournissent des détails sur les produits ou services, la taille du marché, les avantages concurrentiels et les documents financiers. Les entreprises peuvent accepter les investissements de pratiquement n’importe qui, y compris les amis, la famille, les clients et les employés.

À propos de Netcapital inc.

Netcapital Inc. est une société de technologie financière dotée d’une plate-forme technologique évolutive qui permet aux entreprises privées de lever des capitaux en ligne et offre aux investisseurs des opportunités d’investissement en capital-investissement. Le groupe de conseil de l’entreprise, Conseillers Netcapital , fournit des conseils marketing et stratégiques et prend des participations dans des sociétés sélectionnées dotées de technologies de rupture. Le Portail de financement Netcapital est enregistré auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis et est membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), une association nationale de valeurs mobilières enregistrée.

À propos de American Weekend Entertainment, Inc.

À propos d’American Weekend Entertainment, Inc. American Weekend Entertainment, Inc. (AWE) est une agence de contenu dédiée à la culture émergente de la génération Z. Fondée par des dirigeants expérimentés de la musique et du numérique, AWE recrute et encadre des fans passionnés de culture pop, en tirant parti de l’IA pour créer du contenu multimédia destiné à une distribution omnicanal. AWE est la société mère de Music Daily, un réseau de musique et de style de vie axé sur la culture et alimenté par des créateurs, des créatifs et des conteurs de la génération Z. Music Daily propose les actualités de divertissement les plus pertinentes via diverses chaînes en ligne, sociales et podcast, ciblant les sous-cultures, les communautés de niche et les fandoms. Music Daily est une marque déposée d’American Weekend Entertainment, Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.musicdaily.com et https://www.aweinc.tv .

Contacts investisseurs :

Divertissement du week-end américain, Inc.

Alan Wallace

917-524-7440

[email protected]

Capital net Portail de financement

+1 (617)-231-9270

[email protected]

