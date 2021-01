Une publication récemment publiée fournit des conseils sur la mise en œuvre réussie des futurs objectifs mondiaux en matière de biodiversité.

La stratégie mondiale pour la biodiversité est actuellement en cours de renégociation (ici au Groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, février 2020 à Rome) Photo par IISD / Mike Muzurakis (enb.iisd.org/biodiv/post2020/oewg) /2/24feb.html)

La stratégie mondiale pour la biodiversité est actuellement en cours de renégociation (ici au Groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, février 2020 à Rome) Photo par IISD / Mike Muzurakis (enb.iisd.org/biodiv/post2020/oewg) /2/24feb.html)

Tableau 1 | Lacunes dans la mise en œuvre actuelle des Objectifs d’Aichi et recommandations pour une mise en œuvre plus efficace du GBF post-2020

Tableau 1 | Lacunes dans la mise en œuvre actuelle des Objectifs d’Aichi et recommandations pour une mise en œuvre plus efficace du GBF post-2020

Washington, DC, 28 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le directeur du programme d’indicateurs de la biodiversité de NatureServe, Mike Gill, a collaboré avec des chercheurs chinois et allemands pour mener à bien une étude pivot dans la principale revue internationale Écologie et évolution de la nature, analyser pourquoi le monde continue de ne pas atteindre ses objectifs mondiaux en matière de biodiversité. Cette analyse intervient à un moment critique alors que la communauté mondiale négocie actuellement un nouvel accord mondial pour la biodiversité afin de plier la courbe de la perte de biodiversité.

Aux côtés de chercheurs de l’Institut des sciences de l’environnement de Nanjing, du Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité (iDiv) et de l’Institut de biologie de l’Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU), l’étude, Assurer une mise en œuvre efficace des objectifs mondiaux de biodiversité pour l’après-2020, examine l’échec mondial dans la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (objectifs internationaux stratégiques adoptés en 2010 pour faire face à la crise de la perte de biodiversité). La publication examine les lacunes dans la mise en œuvre en termes de réponses politiques nationales, de ressources financières et de mécanismes d’examen.

Cette analyse complète de l’échec mondial à atteindre les objectifs internationaux est cruciale pour réfléchir et développer des objectifs de biodiversité efficaces et adaptables pour le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (GBF), une feuille de route internationale pour ralentir et finalement inverser la perte de biodiversité. La publication analyse et met en évidence les problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre et propose des solutions pratiques pour permettre une action nationale afin de garantir que les objectifs futurs sont atteints. La formulation prudente d’objectifs mondiaux mesurables et réalisables qui peuvent être efficacement traduits pour une action nationale et la proposition d’une augmentation substantielle des ressources financières pour la conservation de la biodiversité (entre autres solutions proposées) sont des étapes essentielles vers la réalisation de la vision 2050 de la planète.

L’histoire continue

«Les impacts de la perte de biodiversité sur le bien-être humain n’ont jamais été aussi clairs. L’échec des efforts passés pour répondre efficacement à la crise de la biodiversité peut éclairer les actions futures », a déclaré Mike Gill, directeur du programme d’indicateurs de la biodiversité chez NatureServe et co-auteur de la nouvelle étude. «Les conclusions de ce document offrent des solutions réalistes et tangibles qui peuvent réaliser un avenir plus durable et plus prospère.»

Produit de la science collaborative, ce rapport synthétise et propose des recommandations spécifiques et pratiques. Une recommandation est de mettre en œuvre de nouveaux objectifs mondiaux qui évitent les conflits entre les stratégies et plans d’action mondiaux et nationaux pour la biodiversité, une question qui limitait auparavant les actions significatives à l’échelle nationale. Le rapport énonce également des recommandations pour intégrer les connaissances scientifiques, locales et autochtones dans la prise de décision, développer un mécanisme de conformité et de responsabilité pour fournir un examen transparent des progrès nationaux vers de nouveaux objectifs mondiaux et renforcer les engagements nationaux en faveur de la réalisation des objectifs mondiaux.

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), qui a fixé les objectifs mondiaux au cours des trois dernières décennies, a déjà publié un premier projet de GBF post-2020. Selon Henrique Pereira, écologiste au MLU et co-auteur de l’analyse, si ce premier projet apporte de nombreuses améliorations, «les principaux problèmes demeurent: les gouvernements ne sont pas tenus de présenter une feuille de route claire sur la manière dont ils vont atteindre et suivre les objectifs adoptés. dans le cadre de la CDB dans leur propre pays. » Les auteurs suggèrent que les objectifs fixés dans le GBF post-2020 devraient être juridiquement contraignants, à l’instar de l’Accord de Paris sur le climat, pour accroître la responsabilité.

«La biodiversité est fondamentale pour le bien-être humain, y compris la sécurité alimentaire, la santé humaine et l’accès à l’eau potable», a déclaré Sean T. O’Brien, président et chef de la direction de NatureServe. «Les résultats de cette publication offrent à la communauté mondiale une voie vers l’établissement d’une approche plus efficace et réaliste d’une action mondiale coordonnée pour faire face à la sixième crise d’extinction.»

À propos de NatureServe

Depuis près de 50 ans, NatureServe est la source faisant autorité pour les données sur la biodiversité dans tout l’hémisphère occidental. Pour protéger la biodiversité menacée, NatureServe travaille avec près de 100 organisations et plus de 1000 scientifiques de la conservation pour collecter, analyser et fournir des informations normalisées sur la biodiversité, fournissant des données spatiales complètes pour répondre aux besoins réglementaires et de conservation. NatureServe et ses partenaires du réseau développent et gèrent des données pour plus de 100 000 espèces et écosystèmes, répondant à des questions fondamentales sur ce qui existe, où elles se trouvent et comment elles évoluent. Rendez-nous visite sur www.natureserve.org

Pièces jointes

CONTACT: Samantha Belilty NatureServe 703-908-1871 Sam@NatureServe.org