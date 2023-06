Équipe USA 2023 Concacaf Gold Cup dirigée par Turner, Zendejas

Le gardien d’Arsenal Matt Turner et l’attaquant du Club America Alejandro Zendejas sont les têtes d’affiche de la liste de 23 joueurs qui représenteront les États-Unis à la Gold Cup de la Concacaf 2023, qui débutera vendredi et se poursuivra jusqu’au 16 juillet.

L’équipe est composée principalement de joueurs MLS, avec 16 des 23 joueurs jouant au niveau national. L’équipe de BJ Callaghan comprend également sept joueurs qui faisaient partie de l’équipe qui a joué à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

En plus de Turner, ce groupe comprend l’attaquant du FC Dallas Jesús Ferreira, le gardien du Toronto FC Sean Johnson, le défenseur du LAFC Aaron Long, le duo des Sounders de Seattle composé de l’attaquant Jordan Morris et du milieu de terrain Cristian Roldan, ainsi que le défenseur de l’Inter Miami DeAndre Yedlin. Yedlin est le joueur le plus capé de la liste avec 78.

« C’est un groupe dans lequel nous avons beaucoup de confiance alors que nous cherchons à remporter un autre trophée de la Gold Cup. C’est une liste qui a un bon mélange de joueurs vétérans qui ont de l’expérience en Coupe du monde et des joueurs plus jeunes qui ont gagné l’opportunité de venir au camp et représenter les États-Unis dans la Gold Cup », a déclaré Callaghan.

« Beaucoup de ces joueurs ont bien performé dans leurs clubs ainsi que les opportunités précédentes qu’ils ont eues dans l’environnement de l’équipe nationale. Nous essayons d’exposer autant de joueurs que possible à la compétition de tournoi. Certains ont beaucoup d’expériences que nous continuer à construire, tandis que d’autres ne font que commencer. Dans tous les cas, cela sera précieux pour le groupe qui va de l’avant.

Il y a un certain chevauchement avec la liste américaine qui défendra son titre à la Concacaf Nations League entre le 15 et le 18 juin, avec Turner, Johnson et Zendejas rejoints par le défenseur d’Atlanta United Miles Robinson et le milieu de terrain du FC Juarez Alan Soñora. Les États-Unis affronteront le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations le 15 juin à Las Vegas et affronteront le Canada ou le Panama en finale s’il passe devant Le Tri.

La liste comprend également deux joueurs de l’équipe qui a représenté les États-Unis lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA qui vient de s’achever, à savoir l’attaquant des tremblements de terre de San Jose Cade Cowell et le gardien de but de Chelsea Gaga Slonina.

Également inclus sur la liste est le milieu de terrain de Columbus Crew Aidan Morris, qui avait été nommé sur les listes préliminaires des États-Unis et du Canada. Si Morris participe à la Gold Cup, cela signifiera qu’il est lié aux États-Unis à l’avenir.

L’USMNT fait partie du groupe A de la Gold Cup avec la Jamaïque, le Nicaragua et une équipe qui sera déterminée lors des préliminaires de la Gold Cup 2023 et jouera tous ses matchs de groupe au Children’s Mercy Park de Kansas City.

Sur la base du tirage au sort des préliminaires de la Gold Cup, l’équipe restante du groupe A pourrait être l’une des quatre possibilités suivantes : Curaçao, la Guyane française, Saint-Martin ou Saint-Kitts-et-Nevis. La ronde préliminaire se déroulera du 16 au 20 juin au stade DRV PNK à Fort. Lauderdale, Floride.

Les États-Unis viseront un huitième titre record de la Gold Cup. L’USMNT a remporté le tournoi inaugural en 1991 avant de gagner à nouveau en 2002, 2005, 2007, 2013 et 2017 et 2021.

Si les États-Unis remportaient la finale du 16 juillet au SoFi Stadium de Los Angeles, ils égaleraient le record mexicain de huit titres. Les règles du tournoi stipulent que la liste finale sera soumise au plus tard le 14 juin.

Un joueur peut être remplacé sur la liste jusqu’à 24 heures avant le premier match d’une équipe de la phase de groupes, ainsi que 24 heures après la fin de sa compétition de phase de groupes, en cas de blessure. Le joueur de remplacement doit provenir des listes préliminaires de 60 joueurs.

USMNT GOLD CUP FORMATION DÉTAILLÉE PAR POSITION (Club/Pays ; Sélections/Buts) :

GARDIENS (3) : Sean Johnson (Toronto FC/CAN; 12/0), Gaga Slonina (Chelsea/ANG; 1/0), Matt Turner (Arsenal/ANG; 26/0)

DÉFENSEURS (8) : DeJuan Jones (New England Revolution ; 2/0), Aaron Long (LAFC ; 32/3), Matt Miazga (FC Cincinnati ; 23/1), Jalen Neal (LA Galaxy ; 2/0), Bryan Reynolds (Roma/ITA ; 3/0), Miles Robinson (Atlanta United ; 21/3), John Tolkin (New York Red Bulls ; 1/0), DeAndre Yedlin (Inter Miami ; 78/0)

MILIEUX DE TERRAIN (6) : Gianluca Busio (Venezia/ITA ; 9/0), Djordje Mihailovic (AZ Alkmaar/NED ; 6/1), Aidan Morris (Columbus Crew ; 2/0), Cristian Roldan (Seattle Sounders ; 32/3), James Sands ( New York City FC ; 8/0), Alan Soñora (FC Juárez/MEX ; 2/0)

ATTAQUANTS (6) : Cade Cowell (San Jose Earthquakes ; 3/0), Jesús Ferreira (FC Dallas ; 18/8), Julian Gressel (Vancouver Whitecaps/CAN ; 2/0), Jordan Morris (Seattle Sounders ; 52/11), Brandon Vazquez ( FC Cincinnati ; 3/1), Alex Zendejas (Club América/MEX ; 3/1)