Première Andrew Scott, alors Styles Harry et maintenant Donald Glover. Phoebe Waller-Bridge a certainement un talent pour choisir nos petits amis Internet comme ses collaborateurs.

Le Sac à puces mastermind fait maintenant équipe avec Donald pour une nouvelle émission télévisée d’Amazon Studios qui en fait essentiellement un candidat pour devenir les prochains Brad et Angelina. Non, vraiment, ils créeront et joueront dans un remake du film de 2005, M. et Mme Smith, qui a joué Angelina Jolie et Brad Pitt.

Le projet tueur tombera sur Prime Video en 2022, E! Les nouvelles ont confirmé. Fargode Francesca Sloane co-crée le nouveau Monsieur et Madame smith pour Amazon Studios et New Regency.

Le film original est centré sur un couple marié qui sont les assassins les plus meurtriers du monde, bien qu’ils gardent leurs identités cachées les unes des autres. La torsion? Ils sont chargés de s’entre-tuer.

Donald a annoncé la collaboration à sa manière le 12 février, avec un Histoire Instagram vidéo de lui commençant à faire la danse de la soie dentaire avant la coupe à Phoebe, en pyjama. Comme Paul AnkaLa chanson de « Mettez votre tête sur mon épaule » joue, elle s’appuie contre un cadre de porte et croise ses épaules. Coupe au noir.