Équipe Molly: La famille après la mort de Molly Steinsapir

« S’il te plaît. S’il te plaît. S’il vous plaît », a-t-elle écrit en partie. «Tout le monde PRIE pour ma fille Molly. Elle a eu un accident et a subi un traumatisme crânien. Plus tard dans la journée, au centre médical Ronald Reagan UCLA, elle tweeté son message.

«À l’hôpital, il y avait tellement d’heures d’attente, d’attente, d’attente et rien à faire», a-t-elle déclaré. Dans les moments les plus sombres de panique ou d’incertitude, elle a contacté Internet. «Tant de personnes ont partagé des histoires de survie après un traumatisme crânien», a déclaré Mme Steinsapir, qui est avocate, tout comme son mari.

Elle n’avait pas beaucoup d’expérience sur Twitter. Comme beaucoup de parents, elle avait partagé des photos de famille à un petit cercle sur Facebook et Instagram, mais dans les mois précédant la dernière élection présidentielle, elle a commencé à passer plus de temps sur Twitter, à la suite de sources d’information et de politiciens. Elle savait à peine comment tweeter.

En se tournant vers son téléphone pour exprimer sa détermination, son angoisse et sa peur, il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’elle entamerait une conversation de 16 jours entre des milliers d’étrangers du monde entier sur la vie, la mort, la famille, la religion et le rituel.

Alana Nichols, un médecin et avocat à Birmingham, Ala., a vérifié Mme Steinsapir tous les jours. «En tant que mère, j’ai été attirée par sa vulnérabilité et sa force, et par la façon dont elle a réussi à transformer Twitter en un outil positif de connexion et d’espoir», a-t-elle déclaré.

Cette année, a déclaré le Dr Nichols, les élections, les réactions au dernier mouvement Black Lives Matter et la pandémie ont transformé Internet en un marché de colère et de vitriol.

«Les médias sociaux peuvent être si toxiques et le phénomène du doomscrolling peut vous mettre dans ce lieu d’impuissance totale», a-t-elle déclaré. «Mais Kaye nous a donné un moyen d’aider. Elle nous a dit que nous pouvions prier pour elle et sa fille. Notre nation est divisée sur tout ce qui se passe actuellement et ici, vous avez encore une autre tragédie – mais cela a eu l’effet inverse.

La pandémie de coronavirus a laissé les Américains aux prises avec les forces de collision de l’isolement et du chagrin, la technologie et les médias sociaux devenant de plus en plus mêlés aux rituels de la mort. Les adieux à Covid sont régulièrement faits via FaceTime, le personnel de l’hôpital utilisant des téléphones et des tablettes pour aider les membres de la famille à se rapprocher des veillées au chevet et des derniers adieux.

L’acteur de Broadway Nick Cordero est tombé malade du coronavirus en mars et a été hospitalisé pendant des mois avant de mourir en juillet. Amanda Kloots, sa femme, a attiré un public mondial en ligne de millions de personnes qui ont prié, chanté, exalté et finalement pleuré avec elle. «Je voulais juste partager parce que le deuil est important de parler, surtout à un moment où beaucoup de gens souffrent de la perte,» elle a dit dans une vidéo.