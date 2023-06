L’équipe jamaïcaine de la Coupe du monde féminine 2023 arrive en Australie et en Nouvelle-Zélande pour son deuxième tournoi consécutif et espère une meilleure performance que celle qu’elle a produite en 2019.

Bien qu’ils aient perdu les trois matchs à cette occasion, contre le Brésil, l’Italie et l’Australie, le fait qu’ils y soient même parvenus en premier lieu était un exploit, étant donné que l’équipe ne s’est reformée qu’en 2014.

Mais 2023 apporte de plus grandes attentes pour l’équipe, après avoir terminé troisième du tournoi du Championnat CONCACAF W l’été dernier et l’équipe montrant de véritables signes d’amélioration.

Certes, la Jamaïque a perdu les trois matchs du tournoi de la Coupe des Nations 2023, contre l’Espagne, la République tchèque et l’Australie, mais ils se dirigeront vers le Down Under confiants d’au moins une victoire, contre le Panama. Avec la France et le Brésil également dans leur groupe, la progression vers les huitièmes de finale sera certainement difficile, même si une surprise est également une possibilité réelle.

Avec Bunny Shaw de Manchester City dans leurs rangs, ils ne manqueront certainement pas au département des buts, l’attaquant ayant marqué 55 fois sur la scène internationale en seulement 38 apparitions. Si les Reggae Girlz résistent défensivement, Shaw a la capacité de surgir avec un gagnant chaque fois que nécessaire. Ne les excluez pas pour l’instant.

La Jamaïque est dans le groupe F de la Coupe du monde avec la France, le Brésil et le Panama, leur premier match de Coupe du monde est contre la France le 23 juillet et ci-dessous est leur dernière équipe de 24 joueurs des matches amicaux d’avril, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe jamaïcaine pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

GK : Liya Brooks (cougars de l’État de Washington)

G : Sydney Schneider (Sparta Prague)

GK : Rebecca Spencer (Tottenham Hotspur)

Défenseur : Satara Murray (Racing Louisville)

Défenseur : Vyan Sampson (Coeurs)

Défenseur : Allyson Swaby (Paris Saint-Germain)

Défenseur : Chantelle Swaby (Fleury)

Défenseur : Siobhan Wilson (Birmingham City)

Défenseur : Victoria Williams (Brighton & Hove Albion)

MF : Paige Bailey-Gayle (Crystal Palace)

MF : Deneisha Blackwood (Issy)

MF : Trudi Carter (Levante Las Planas)

MF : Rachel Jones (North Carolina Tar Heels)

MF : Peyton McNamara (Ohio State Buckeyes)

MF : Atlanta Primus (lionnes de London City)

MF : Havana Solaun (Houston Dash)

Milieu : Drew Spence (Tottenham Hotspur)

AT : Jody Brown (Florida State Seminoles)

AT : Shania Hayles (Bristol City)

AT : Cheyna Matthews (Racing Louisville)

FW: Kameron Simmonds (volontaires du Tennessee)

AT : Kalyssa Van Zanten (Notre Dame Fighting Irish)

AT : Solai Washington (Concorde Fire SC)

AT : Tiernny Wiltshire (Houston Dash)

Qui est le manager de la Jamaïque ?

Lorne Donaldson est devenu l’entraîneur-chef des femmes jamaïcaines en juin 2022, et il a aidé le pays à sa deuxième Coupe du monde consécutive après sa nomination.

Ancien joueur lui-même, la Metropolitan State University de Denver a intronisé Donaldson au Temple de la renommée en 1995. Il a dirigé un match pour les Colorado Foxes, une ancienne équipe de la Ligue américaine de football professionnel, avant de devenir entraîneur là-bas ainsi que des Colorado Rapids et du Real Colorado. Renards.

Équipe jamaïcaine pour la Coupe du monde féminine 2023 : quand l’équipe jamaïcaine sera-t-elle annoncée ?

La Jamaïque n’a pas encore programmé de matches amicaux d’ici son match d’ouverture de la Coupe du monde à Sydney le 23 juillet contre la France, bien qu’elle le fera probablement. Avec la majorité de leur équipe jouant à l’étranger, on ne sait pas quand Donaldson nommera sa dernière équipe de 23 joueurs, bien que la NWSL américaine soit sur le point de rompre le 10 juillet pour la Coupe du monde, ce qui suggère qu’elle pourrait être plus proche de cette date.

Combien de joueurs la Jamaïque est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Lorne Donaldson semble avoir une meilleure compréhension que la plupart de l’équipe qu’il veut en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais il sera toujours obligé de réduire son plus récent, avec seulement 23 joueurs autorisés à être sélectionnés pour la Coupe du monde.

Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté pour que seuls 23 joueurs soient autorisés.