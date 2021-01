L’équipe indienne de hockey féminin est revenue à la compétition internationale après un an avec un match nul 2-2 contre l’équipe nationale féminine junior d’Argentine, avec des buts de la jeune attaquante Sharmila Devi (22e minute) et de l’expérience Deep Grace Ekka (31e minute).

L’Inde est sortie des blocs avec l’intention d’attaquer au premier quart. L’équipe a remporté deux coins de pénalité consécutifs aux huitième et neuvième minutes de jeu, mais ils étaient bien défendus par une solide ligne de défense argentine. Bien que l’Argentine ait également obtenu un penalty, à la 11e minute, un gardien de l’équipe indienne alerte Savita a contrecarré la tentative.

Au deuxième quart-temps, l’Inde a inscrit un beau but via Sharmila à la 22e minute pour donner à l’équipe une avance de 1-0. Cependant, l’Argentine Paula Santamarina a marqué à la 28e minute pour égaliser. L’Inde a repris la tête peu après le deuxième quart-temps lorsque Deep Grace Ekka a converti un corner de pénalité à la 31e minute. Les visiteurs ont bien défendu pour maintenir l’avance de 2-1 tout au long du troisième quart-temps et ont maintenu un bon rythme dans le dernier quart-temps.

L’équipe locale a rebondi dans le dernier quart pour égaliser avec un beau but de Brisa Bruggesser à la 48e minute. Bien que l’Inde ait tenté de créer une dernière opportunité avant le dernier hooter, la défense de l’équipe locale a tenu bon.

Un corner de pénalité accordé à l’Inde à la 53e minute a été sauvé, terminant finalement le match avec un score de 2-2.

« C’était un premier match typique après un long écart. Jouer une équipe compétitive après un an prend du temps pour entrer dans le rythme et nous avons joué 23 athlètes pour leur donner à tous le sentiment de jouer dans un match après un long écart », a déclaré le chef. l’entraîneur Sjoerd Marijne.

« Nous devrons nous appuyer sur notre rythme match par match. Nous analyserons en profondeur ce match et la clé sera d’apprendre des erreurs que nous avons commises ici et d’être prêt pour le prochain match », a-t-il déclaré.

L’Inde affrontera l’équipe féminine junior d’Argentine mercredi.