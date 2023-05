Équipe indienne de football masculin de Sunil Chhetri dans le groupe B

En savoir plus

L’équipe indienne de football masculin, après une campagne de qualification réussie pour la compétition continentale, a été tirée au sort dans le groupe B de la Coupe d’Asie de l’AFC, qui se déroule à Doha, jeudi 11 mai.

Vingt-quatre équipes ont été réparties en quatre pots et seront tirées au sort en six groupes de quatre équipes chacun pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2023. L’Inde a été placée dans le pot 4. Les hôtes et champions en titre, le Qatar, partiront du pot 1 et être la première équipe à être tirée au sort dans le groupe A, les autres étant tirées arbitrairement dans tous les groupes (AF).

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, a déclaré avant le tirage au sort : « Il y a une grande attente avant le tirage au sort. Il reste encore du temps avant la compétition elle-même, et je dirais qu’il est très important de bien utiliser ce temps pour se préparer, plutôt que de se concentrer sur qui seront nos adversaires. Je crois vraiment en notre équipe et au travail qu’elle accomplit, et avec le soutien de l’énorme base de fans indiens au Qatar, nous pouvons atteindre nos objectifs.

Dans la Coupe d’Asie de l’AFC, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, tandis que les quatre meilleures troisièmes équipes des six groupes les rejoindront lors des huitièmes de finale.

La Coupe d’Asie de l’AFC 2023 sera la cinquième apparition de l’Inde dans la compétition, l’équipe indienne de football masculin ayant participé au niveau continental en 1964, 1984, 2011 et 2019 auparavant. Leur meilleur résultat en Asie a été une deuxième place lors de l’édition 1964 de la compétition.

Tirage au sort des têtes de série :

Casserole 1 : Qatar, Japon, RI d’Iran, République de Corée, Australie, Arabie Saoudite.

Casserole 2 : Irak, EAU, Oman, Ouzbékistan, RP Chine, Jordanie.

Pot 3 : Bahreïn, Syrie, Palestine, Vietnam, République kirghize, Liban.

Casserole 4 : Inde, Tadjikistan, Thaïlande, Malaisie, Hong Kong, Indonésie.

Quand aura lieu le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 aura lieu le jeudi 11 mai.

Où aura lieu le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 aura lieu à l’Opéra Katara de Doha, au Qatar.

À quelle heure commencera le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 commencera à partir de 16h30 IST.

Comment diffuser en direct le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l’AFC.

Comment regarder le tirage de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 à la télévision ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ne sera pas retransmis en direct en Inde.