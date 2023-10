Équipe écossaise de la semaine en Premiership : les joueurs du Celtic, Hibs, Hearts, Aberdeen, Motherwell et Dundee sont présents | Actualités footballistiques

Ce fut un week-end dramatique en Premiership écossaise avec des victoires du Celtic, d’Aberdeen et des Hearts.

Le Celtic compte trois joueurs dans le meilleur onze de la semaine après leur victoire 2-1 au dernier souffle à Motherwellavec un joueur de Fir Park également représenté.

Trois joueurs d’Hibernian sont inclus, ainsi que deux de Dundee après leur match nul et vierge à Easter Road.

Il y a un joueur d’Aberdeen représenté après son impressionnant Victoire 3-1 chez les Rangers – un résultat qui a vu Le séjour de Michael Beale à Ibrox touche à sa fin.

Les cœurs prennent la dernière place après avoir réclamé un Victoire 1-0 à Ross County pour passer à la quatrième place du tableau.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de la dernière équipe de la semaine…

5 : Leighton Clarkson (Aberdeen) – 7,82

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire 3-1 d’Aberdeen contre les Rangers



La victoire d’Aberdeen a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les Rangers qui se sont séparés de Michael Beale après le résultat. Les Dons ont trouvé le fond des filets à trois reprises à Ibrox pour remporter une victoire 3-1. Le joueur le plus remarquable du match était Leighton Clarkson, le milieu de terrain central ayant reçu une note WhoScored.com de 7,82 pour ses efforts. Aucun joueur n’a réalisé plus de passes clés (4) dans cette rencontre que le joueur de 21 ans qui a également réalisé deux plaqués réussis et une victoire aérienne dans une journée inoubliable pour l’équipe de Barry Robson.

4 : Martin Boyle (Hibernian) – 7,85

Image:

Martin Boyle impressionné pour Hibs contre Dundee





C’était un match nul et vierge lorsque Hibernian a accueilli Dundee ce week-end, les deux équipes remportant un point chacune. Cependant, ce n’était pas faute d’essayer, en particulier de la part des hôtes qui ont tenté un total de 23 tirs, le deuxième total le plus élevé de toutes les équipes lors d’un seul match de Premiership écossaise cette saison. Martin Boyle a été responsable de trois de ces tentatives et il a également semblé être la principale menace créative, réalisant deux fois plus de passes clés que n’importe quel autre joueur du match, avec un total de huit, et se classe désormais quatrième pour le plus grand nombre de passes de la ligue cette année. saison (16).

3 : Blair Spittal (Motherwell) – 8.04

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire 2-1 du Celtic à Motherwell



Malgré sa défaite face au Celtic, Blair Spittal se classe troisième de la semaine de match avec une note de 8,04. Le joueur de 27 ans a marqué un but dans le temps additionnel pour les Steelmen lors de l’une de ses trois tentatives de but, ainsi que trois victoires aériennes et trois passes clés, contribuant toutes à une solide note pour l’Écossais.

2 : Matt O’Riley (Celtique) – 8,45

Image:

Matt O’Riley a marqué le but vainqueur du Celtic à Motherwell





Matt O’Riley était la star du spectacle à Fir Park avec une excellente performance notée 8,45. Le joueur de 22 ans a réussi cinq tentatives sur le but de Motherwell, trouvant finalement le fond des filets au fond du temps additionnel pour sceller les trois points du Celtic. Il a également joué un rôle créatif clé pour l’équipe à l’extérieur, fournissant un total de sept passes clés dans le match et remportant 100 % de ses trois plaqués.

1 : Trevor Carson (Dundee) – 9,32

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match nul et vierge de samedi entre Hibs et Dundee



Le gardien de Dundee, Trevor Carson, est le joueur WhoScored.com de la semaine pour ses efforts lors du match nul 0-0 contre Hibernian. Le joueur de 35 ans a reçu une note de 9,32 pour sa performance, qui comprenait un total de neuf arrêts, le plus grand nombre de gardiens en un seul match dans la Premiership écossaise cette saison.