Équipe d’Uruguay pour la Coupe du monde 2022 : Diego Alonso annonce l’équipe finale de 26 joueurs

L’équipe de la Coupe du monde d’Uruguay 2022 a été annoncée, et il y a beaucoup de visages et de noms familiers parmi les 26 joueurs que Diego Alonso a sélectionnés pour emmener au Qatar.

Il n’y a qu’une seule règle dans l’histoire de la Coupe du monde : ne pas oublier l’Uruguay. Les champions du monde de 1930 et 1950 comptent sur une population de moins de quatre millions de personnes, mais ils produisent toujours des joueurs exceptionnels ainsi qu’un esprit combatif inspirant.

Alors qu’Edinson Cavani et Luis Suarez tentent d’extirper les derniers vestiges de leur éclat individuel, la nouvelle race – Darwin Nunez, le cheval de guerre du Real Madrid Fede Valverde, l’espoir de Manchester United Facundo Pellistri – cherche à assurer la pérennité de la mythologie.

Ce que l’Uruguay aura appris en se qualifiant pour la Coupe du monde du Qatar 2022, c’est que le changement a du bon. Après 15 ans et plus de 200 matchs, l’illustre cycle d’Oscar Tabarez s’est achevé de manière traumatisante en novembre dernier avec quatre grosses défaites.

Le remplaçant d’El Maestro, Diego Alonso, a apporté de nouvelles idées et présenté cinq nouveaux visages – principalement Valverde et le défenseur barcelonais Ronald Araujo, désormais susceptible de manquer la finale après une opération à la cuisse – pour fournir la rénovation que Tabarez ne pouvait pas ou ne voulait pas faire. L’Uruguay a récupéré pour remporter ses quatre derniers matchs et sceller une qualification inattendue.

Après des années de recul, un Uruguay remanié mise désormais sur le pressing haut et les passes rapides pour offrir à ses tueurs en série, Suarez, Nunez (à gauche) et le probable sous Cavani, plus de chances devant le but.

Cependant, la paire d’arrières centraux Diego Godin et Jose Maria Gimenez, ainsi que les alternatives Sebastian Coates et Martin Caceres, sont très capables dans les airs, mais leur manque de vitesse est un problème en jeu ouvert. Il en va de même pour VAR, qui garde un œil attentif sur son penchant pour les arts sombres de la balle morte.

Équipe d’Uruguay pour la Coupe du monde 2022

Équipe d’Uruguay pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

G : Fernando Muslera (Galatasaray)

G : Sergio Rochet (Nacional)

GK : Sebastian Sosa (Indépendant)

Défenseur : Diego Godin (Velez Sarsfield)

Défenseur : Guillermo Varela (Flamengo)

Défenseur : José Gimenez (Atlético Madrid)

Défenseur : Ronald Araujo (Barcelone)

Défenseur : José Luis Rodriguez (Nacional)

Défenseur : Matias Vina (Rome)

Défenseur : Sebastian Coates (Sporting CP)

Défenseur : Martin Caceres (LA Galaxy)

Défenseur : Mathias Olivera (Napoli)

Milieu : Manuel Ugarte (Sporting CP)

Milieu : Rodrigo Bentancur (Tottenham)

MF : Nicolas de la Cruz (River Plate)

MF : Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Milieu : Lucas Torreira (Galatasaray)

Milieu central : Federico Valverde (Real Madrid)

MF : Matias Vecino (Latium)

AT : Luis Suarez (Nacional)

AT : Darwin Nunez (Liverpool)

AT : Maxi Gomez (Trabzonspor)

Augustin Canobbio (Paranaense)

AT : Facundo Torres (Orlando City)

AT : Edinson Cavani (Valence)

AT : Facundo Pellistri (Manchester United)

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde d’Uruguay 2022

Pas encore d’objectifs.

Cartons jaunes pour la Coupe du monde d’Uruguay 2022

Un carton jaune : Rodrigo Bentancur, Mathias Olivera, Martin Caceres

Entraîneur de l’Uruguay

Qui est l’entraîneur de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2022 ?

L’ancien attaquant Diego Alonso a déjà entraîné les géants uruguayens Penarol, deux clubs au Paraguay et a vraiment développé sa carrière au Mexique, remportant la Ligue des champions de la CONCACAF avec Pachuca en 2017 et Monterrey deux ans plus tard. Il a été le premier manager de l’Inter Miami de David Beckham, avec une finition terne, mais le joueur de 47 ans a dirigé son pays avec une intensité impressionnante depuis qu’il a succédé à Tabarez.

Qui est le meilleur joueur de l’Uruguay ?

Le retour de Luis Suarez dans son Nacional bien-aimé pour se préparer correctement à la Coupe du monde a commencé avec un hashtag sur les réseaux sociaux qui impliquait d’innombrables signes d’amour. Même le président uruguayen Luis Lacalle Pou a suggéré que Suarez pourrait être utile au parlement pour unir les parties belligérantes. Son pays veut juste que son meilleur tireur soit en forme pour sa dernière Coupe du monde, quitte à commencer sur le banc derrière Nunez dans un premier temps.