Équipe du Vietnam pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire dévoilée

L’équipe de la Coupe du monde féminine du Vietnam 2023 devrait être nommée cet été alors que le pays entame sa toute première apparition au tournoi.

Il serait juste de qualifier les Golden Star Women Warriors d’outsiders – mais peu d’équipes entrent dans le tournoi sous une forme aussi encourageante. L’équipe féminine vietnamienne a remporté la médaille d’or du football aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2023 et a remporté ses deux qualifications olympiques de l’AFC cette année civile, ce qui les a propulsées avant la Coupe du monde Down Under.

Pourtant, la position du Vietnam au 33e rang mondial selon le classement de la FIFA est peut-être un peu trompeuse en raison de la qualité de l’opposition qu’ils ont battue au cours des deux dernières années. Leur premier match de Coupe du monde est un baptême du feu alors qu’ils affrontent les tenants du titre, les États-Unis, avant que les anciens champions d’Europe, les Pays-Bas, ne les attendent pour leur dernier match de groupe. Certains s’attendent à des scores de cricket : marquer contre l’un ou l’autre serait un choc.

Pris en sandwich entre les géants, le Vietnam affronte le Portugal, dans sa meilleure chance d’obtenir un résultat – et le talismanique capitaine Huynh Nhu pourrait avoir l’avantage de connaître quelques-uns des adversaires. Nhu représente les vairons Lank Vilaverdense au niveau du club en tant que seul joueur vietnamien exerçant son métier à l’extérieur du pays.

Avec un mélange de jeunesse et d’expérience de ce côté-ci, cependant, l’équipe d’Asie du Sud-Est espère faire une solide performance et peut-être des attentes contraires.

Le Vietnam est dans le groupe E de la Coupe du monde avec les États-Unis, les Pays-Bas et le Portugal, leur premier match de Coupe du monde est contre les États-Unis le 22 juillet et ci-dessous se trouve leur équipe provisoire de 30 joueurs, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Vietnam pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe du Vietnam pour la Coupe du monde féminine 2023 : les dernières convocations

GK : Tran Thi Kim Thanh (Hô-Chi-Minh-Ville)

GK : Khong Thi Hang (que KSVN)

GK : Dao Thi Kieu Oanh (Hanoï)

GK : Doan Thi Ngoc Phurong (Hô-Chi-Minh-Ville)

Défenseur : Churong Thi Kieu (Hô-Chi-Minh-Ville)

Défenseur : Luong Thi Thu Thuong (Than KSVN)

DF : Tran Thi Thu (Hô-Chi-Minh-Ville)

DF : Hoang Thi Loan (Hanoï)

Défenseur : Tran Thi Thuy Nga (Thai Nguyen T&T)

DF : Le Thi Diem My (Than KSVN)

DF : Tran Thi Thu Thao (Hô-Chi-Minh-Ville)

Défenseur : Nguyen Thi My Anh (Thai Nguyen T&T)

Défenseur : Tran Thi Hai Linh (Hanoi)

Défenseur : Ha Thi Ngoc Uyen (Phong Phu Ha Nam)

MF : Nguyen Thi Tuyet Dung (Phong Phu Ha Nam)

MF : Tran Thi Thuy Trang (Hô-Chi-Minh-Ville)

MF : Thai Thi Thao (Hanoi)

MF : Nguyen Thi Bich Thuy (Hô-Chi-Minh-Ville)

MF : Duong Thi Van (Than KSVN)

MF : Nguyen Thi Thanh Nha (Hanoi)

MF : Nguyen Thi Truc Huong (Than KSVN)

MF : Tran Nguyen Bao Chau (Hô-Chi-Minh-Ville)

MF : Vu Thi Hoa (Hô-Chi-Minh-Ville)

AT : Huynh Nhu (Lank Vilaverdense)

AT : Pham Hai Yen (Hanoi)

AT : Nguyen Thi Thanh Nha (Hanoi)

AT : Ngan Thi Van Su (Hanoi)

AT : Vu Thi Hoa (Hô-Chi-Minh-Ville)

Responsable Viêt Nam

Qui est le manager du Vietnam ?

Mai Duc Chung a joué cinq matches internationaux reconnus pour l’équipe masculine du Vietnam et fait partie de la configuration internationale depuis plus de 25 ans. Du côté masculin, Chung a entraîné les moins de 19 ans, les moins de 22 ans, a été assistant et intérimaire, alors qu’il s’agit de son quatrième passage en tant qu’entraîneur féminin.

Quand l’équipe du Vietnam sera-t-elle annoncée ?

L’équipe finale de la Coupe du monde féminine du Vietnam sera confirmée le 9 juillet.

Combien de joueurs le Vietnam est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe vietnamienne de la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.