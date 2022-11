Équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 : l’équipe finale d’Aliou Cissé – mais Sadio Mane est absent

L’équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 sera privée de Sadio Mane, après que la star du Bayern Munich se soit retirée du tournoi sur blessure.

Le Sénégal a été entraîné dans le groupe A lors de la Coupe du monde du Qatar et devra naviguer dans les matchs précédents contre les hôtes du Qatar, de l’Équateur et des Pays-Bas s’il veut atteindre les huitièmes de finale.

La meilleure équipe d’Afrique au cours des 18 derniers mois se rend au Qatar avec un noyau solide et expérimenté, avec jusqu’à six de leur formation de départ ayant potentiellement une expérience de la Coupe du monde de Russie 2018.

Ils ont surmonté un problème de mentalité connu de longue date. Ils ne sont plus décontenancés lorsqu’ils marquent un but, après avoir renversé une défaite à l’aller en barrage contre l’Egypte pour progresser aux tirs au but avec une victoire méritée à Dakar. Quant à la motivation, la douleur de sortir de la dernière Coupe du monde sur cartons jaunes accumulés – le Japon atteignant les KO à la place via la règle du fair-play – devrait ajouter un petit plus.

Leur défense est une force majeure de l’équipe, n’ayant encaissé que deux buts en route vers la gloire de la CAN et cinq buts dérisoires en huit éliminatoires de la Coupe du monde. L’arrière gauche milanais Fode Ballo-Touré a excellé tranquillement, et le monégasque Ismail Jakobs s’est déclaré pour le Sénégal. Les défenseurs centraux Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly sont des habitués de la Ligue des champions, ce dernier pour Chelsea devant le superbe Eduoard Mendy. Et à droite, Youssof Sabaly du Real Betis est un excellent adjoint de Bouna Sarr du Bayern Munich, qui s’est fait opérer du genou.

Cependant, ils ont un milieu de terrain en constante évolution qui peut causer des problèmes. Cheikhoiu Kouyate et Idrissa Gueye ont dépassé leur apogée, Pape Matar Sarr n’a pas encore atteint le sien, et Nampalys Mendy n’en a sans doute jamais eu.

Équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2022

G : Edouard Mendy (Chelsea)

G : Alfred Gomis (Rennes)

GK : Seny Dieng (QPR)

Défenseur : Kalidou Koulibaly (Chelsea)

Défenseur : Pape Abou Cissé (Olympiacos)

Défenseur : Fode Ballo-Touré (AC Milan)

Défenseur : Ismail Jakobs (Monaco)

Défenseur : Formose Mendy (Amiens)

Défenseur : Abdou Diallo (RB Leipzig)

Défenseur : Youssouf Sabaly (Real Betis)

Milieu : Idrissa Gueye (Everton)

MF : Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

MF : Cheikhou Kouyate (Forêt de Nottingham)

MF : Pape Gueye (Marseille)

Milieu : Krépin Diatta (Monaco)

MF : Nampalys Mendy (Leicester City)

MF : Pape Matar Sarr (Tottenham)

MF : Mamadou Loum (Lecture)

MF : Nom de Moustapha (Pafos)

AT : Boulaye Dia (Salernitana)

AT : Bamba Dieng (Marseille)

AT : Ismaila Sarr (Watford)

AT : Iliman Ndiaye (Sheffield United)

AT : Famara Diedhiou (Alanyaspor)

AT : Nicolas Jackson (Villarreal)

Meilleurs buteurs du Sénégal

1 but : Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Boulaye Dia

Cartons jaunes du Sénégal

1 carton jaune : Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye. Boulaye Dia, Ismail Jakobs, Pathé Ciss

Entraîneur du Sénégal

Qui est le sélectionneur du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 ?

La dignité calme, par opposition à la magie tactique, a valu à Aliou Cissé le respect de ses joueurs et de la FA sénégalaise – peu de nations africaines restent avec un entraîneur pendant sept ans. L’ancien milieu de terrain de Birmingham et Portsmouth a apporté à son pays son premier titre AFCON plus tôt cette année ; maintenant, on s’attend à ce qu’ils soient le fer de lance de la charge de l’Afrique au Qatar.

Combien de joueurs le Sénégal est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.