Équipe du Qatar pour la Coupe du monde 2022 : Felix Sanchez nomme la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe du Qatar pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le pays hôte espérant que son équipe de 26 joueurs sera suffisante pour créer une ou deux surprises lors de sa première Coupe du monde.

Le Qatar attendait ce moment depuis décembre 2010.

Aucune nation n’a jamais eu le même genre de préparation : les Marrons ont honoré la Copa America, la Gold Cup de la CONCACAF et même les éliminatoires de la Coupe du Monde de l’UEFA, faisant partie du groupe A pour disputer une série de matches amicaux contre la Serbie, le Portugal, le Luxembourg, l’Azerbaïdjan. et la République d’Irlande.

Le Qatar, le premier hôte de la Coupe du monde depuis l’Italie en 1934 à ne jamais avoir participé au tournoi avant de l’organiser, peut-il prouver que les gens ont tort ?

Les hôtes sont apparus dans les premières étapes de la qualification de l’AFC et ont remporté leur groupe devant Oman. Ils ont également fait match nul avec le Paraguay lors de la Copa America 2019 et ont atteint les quatre derniers de la Gold Cup 2021, éliminés uniquement par un vainqueur américain décédé au Texas. Ajoutez à cela leur avantage à domicile, un tirage décent et le luxe d’avoir des joueurs complètement reposés, et il y a de l’espoir. Poser un marqueur contre l’Équateur lors de l’ouverture de la Coupe du monde 2022 aiderait.

Ils forment une équipe bien organisée et cohérente, ont un bon duo d’attaquants avec Almoez Ali et Akram Afif, et la familiarité d’une équipe et de son manager qui traversent ensemble les groupes d’âge est certainement une force. Bien qu’ils aient largement bien performé lors des matches amicaux mondiaux et aient dû vaincre l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et le Japon pour remporter la Coupe d’Asie 2019, un manque total d’expérience à ce niveau est inévitable pour une équipe entièrement composée de joueurs de la Qatar Stars League.

Équipe du Qatar pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Saad Al Sheeb (Al-Sadd)

GK : Yousef Hassan (Al-Gharafa)

GK : Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Défenseur : Abdelkarim Hassan (Al-Sadd)

Défenseur : Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

DF : Ro-Ro (Al-Sadd)

Défenseur : Ismaeel Mohammed (Al-Duhail)

Défenseur : Bassam Al-Rawi (Al-Duhail)

Défenseur : Tarek Salman (Al-Sadd)

Défenseur : Musab Kheder (Al-Sadd)

Défenseur : Jassem Gaber (Al-Arabi)

Défenseur : Homam Ahmed (Al-Gharafa)

MF : Karim Boudiaf (Al-Duhail)

Milieu : Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

MF : Ali Assadalla (Al-Sadd)

MF : Assim Madibo (Al-Duhail)

MF : Salem Al-Hajri (Al-Sadd)

MF : Mohammed Waad (Al-Sadd)

MF : Mostafa Meshaal (Al-Sadd)

AT : Hassan Al-Haydos (Al-Duhail)

AT : Akram Afif (Al-Sadd)

AT : Almoez Ali (Al-Duhail)

AT : Mohammed Muntari (Al-Duhail)

AT : Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa)

AT : Khalid Muneer (Al-Wakrah)

AT : Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan)

Qui a un carton jaune à la Coupe du monde ?

1 jaune : Saad Al Sheeb, Karim Boudiaf, Almoez Ali, Akram Afif

Entraîneur du Qatar

Qui est l’entraîneur du Qatar pour la Coupe du monde 2022 ?

Depuis 2017, les joueurs du Qatar ont si bien réagi à Felix Sanchez et à son approche avant-gardiste et pratique que l’arrivée attendue d’un entraîneur d’élite – beaucoup soupçonnaient Pep Guardiola, qui avait joué dans le pays – n’a jamais été envisagée. Sanchez, lui-même ancien entraîneur des jeunes de Barcelone, a progressé dans les tranches d’âge du Qatar avec cette équipe.

joueur vedette du Qatar

Qui est le meilleur joueur du Qatar ?

Akram Afif fait bouger les choses pour le Qatar – son partenaire attaquant, Almoez Ali, a battu des records avec neuf buts lors de leur victoire historique en Coupe d’Asie 2019, mais l’intelligence créative est venue d’Afif et de ses 10 passes décisives. Naturellement ailier, le joueur de 25 ans parcourt le dernier tiers à la recherche d’espace, et le Qatar compte sur sa relation instinctive avec Ali.

Combien de joueurs le Qatar est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.